Джерело: колишня дружина Андрія Гудими — Уляна Сурмай/Facebook
Військовий служив у 80-й десантно-штурмовій бригаді. Гудима загинув під час виконання бойового завдання на Бахмутському напрямку 2 липня.
“..все, про що я молилась в останні дні – щоб ти з‘явився у мережі. Щоб почитав повідомлення і переглянув фоточки від Юляшки, на які вона чекала відповідей і постійно питала – “чого тато не відповідає?”. Побачив скріни наших з нею переписок, від яких ти б посміхнувся, і тобі б стало так тепло на серці.
Але там застигло – востаннє у п’ятницю, о 01.07..”, – зазначила Сурмай у дописі.
Андрій Гудима — молодший син народного депутата України 3-го, 4-го та 6-го скликань Олександра Гудими. Він був бренд-шефом львівської мережі ресторанів Open та шеф-кухарем Re:bro. У 2023 році “Видавництво Старого Лева” почало підготовку до друку його книгу “69 спецій для серця” у художньому оформленні Світлани Фесенко.
Прощання з полеглим воїном відбудеться об 11.00 6 липня в Гарнізонному храмі у Львові, поховання — о 12:00 на Личаківському кладовищі (Марсове Поле).
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