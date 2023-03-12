Під час оборони Бахмута українські армійці знищили досить велике угруповання росіян, якого ворогу вистачило б на стратегічну наступальну операцію, зазначив експерт Defense Express Іван Киричевський.

Про це він розповів в етері “Еспресо”.

Експерт зауважив, навіть при найгіршому моделюванні ситуації, при якій нашим військам доведеться відійти від займаних позицій, військово-політичне керівництво України не збирається допустити просування росіян далі Бахмута.

Він також зауважив, що може бути середньооптимістичний сценарій — росіяни застрягають у вуличних боях.

За словами Киричевського, під цим населеним пунктом ЗСУ знищили достатньо велике угруповання росіян, якого ворогу потенційно вистачило б на стратегічну наступальну операцію.

“50 тис. осіб вбитими або пораненими і до 200 танків. Грубо кажучи, якби ці війська не знищили — то росіяни могли б їх використати для повторного наступу на Київ. Той успіх, який зараз закладається для планування контрнаступу, може бути несподівано більшим і швидшим, ніж зараз уявляється”, – наголосив експерт.

Водночас Киричевський додав, що відхід ЗСУ за річку Бахмутку був планомірним, наголосивши, що було докладено максимум організаційних зусиль, щоб, поки є можливість, українські армійці за річку не відходили.

“Коли вже не було – відішли і створили зону ураження, де ворог отримує на горіхи з усіх видів зброї. Створювати завищені очікування, що ми фронт стабілізували на декілька місяців і росіяни там не пройдуть – не поспішаймо. З іншого боку, є всі підстави вважати, що росіяни застрягають там надовго і їх продовжать перемелювати”.

Експерт зауважив, що те, що відбувається зараз дійсно впливає на успіх майбутнього контрнаступу. Він пояснив, що є певна логіка, щоб війська були у переможному настрої перед командою “Вперед”, варто не допустити важкої чутливої події. Тож, резюмував Киричевський, поки буде можливість — Бахмут триматиметься організовано.

Раніше міністр оборони Сполученого Королівства заявив, що захоплення міста Бахмут Донецької області стало “дуже складним завданням” для найманців приватної військової компанії “Вагнер”.