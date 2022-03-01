Про це повідомляє голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.
“Я вважаю, що росіяни не хочуть стріляти в мирне населення і бояться заходити в мирні міста. Що відбувалося попередні три дні – вони просто підходять і йдуть. Виманюють нас. Зараз вони поїхали у бік Снігерівки. Можуть піти на Южноукраїнськ, Вознесенськ теоретично. Або на Кропивницький, Кривий Ріг, щоб замкнути кільце ближче до Дніпра, ближче до стратегічних підприємств, тобто зараз вони далекі від Миколаєва”, – зауважив Кім.
Він підтвердив, що бої продовжились у Баштанці, Снігерівці та у селах.
Натомість зазначив, що люди у селах просто зупиняють техніку. Цивільні беруть у полон військових.
“Я захоплююся нашими земляками — палять техніку, женуть їх. Але ми не маємо розслаблятися! Ми маємо бути згуртованими”, – сказав Кім.
Також у Баштанці взяли в полон двох окупантів.
Своєю чергою, колишній Генпрокурор Юрій Луценко вже підтвердив завершення бою у Баштанці та похизувався, що наразі місцева тероборона відтепер має свої БТРи.
“Сьогодні під невелике містечко Баштанку прийшли русо-фашисти. Вони не знали, з ким зв’язалися! Баштанка – знаменита козацьким духом, там в 1919 навіть створили свою республіку! Путінці спочатку обстріляли райцентр Градом, а потім зайшли в місто. Далі у окупантів все пішло якось через сраку. Спочатку тероборона попалила техніку, потім у полях насипали літаки та вертольоти ЗСУ”, – зазначив Луценко.
За його словами, місцевий поліціянт нарахував 116 одиниць підбитої техніки. А козаки з мисливською зброєю “добивали ординців по заростям аж до ночі”.
Героям слава!
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