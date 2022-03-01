У Миколаївської області, у Баштанці, ЗСУ знищили техніку російських окупантів. Місцевим вдалось декого вигнали із села та вони змушені були поїхати далі.

Про це повідомляє голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.

“Я вважаю, що росіяни не хочуть стріляти в мирне населення і бояться заходити в мирні міста. Що відбувалося попередні три дні – вони просто підходять і йдуть. Виманюють нас. Зараз вони поїхали у бік Снігерівки. Можуть піти на Южноукраїнськ, Вознесенськ теоретично. Або на Кропивницький, Кривий Ріг, щоб замкнути кільце ближче до Дніпра, ближче до стратегічних підприємств, тобто зараз вони далекі від Миколаєва”, – зауважив Кім.

Він підтвердив, що бої продовжились у Баштанці, Снігерівці та у селах.

Натомість зазначив, що люди у селах просто зупиняють техніку. Цивільні беруть у полон військових.

“Я захоплююся нашими земляками — палять техніку, женуть їх. Але ми не маємо розслаблятися! Ми маємо бути згуртованими”, – сказав Кім.

Також у Баштанці взяли в полон двох окупантів.

Своєю чергою, колишній Генпрокурор Юрій Луценко вже підтвердив завершення бою у Баштанці та похизувався, що наразі місцева тероборона відтепер має свої БТРи.

“Сьогодні під невелике містечко Баштанку прийшли русо-фашисти. Вони не знали, з ким зв’язалися! Баштанка – знаменита козацьким духом, там в 1919 навіть створили свою республіку! Путінці спочатку обстріляли райцентр Градом, а потім зайшли в місто. Далі у окупантів все пішло якось через сраку. Спочатку тероборона попалила техніку, потім у полях насипали літаки та вертольоти ЗСУ”, – зазначив Луценко.

За його словами, місцевий поліціянт нарахував 116 одиниць підбитої техніки. А козаки з мисливською зброєю “добивали ординців по заростям аж до ночі”.

Героям слава!