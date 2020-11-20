У п'ятницю, 20 листопада, в Києві біля будівлі Служби безпеки України (СБУ) відбулася акція протесту проти обшуків у Музеї Революції Гідності.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Акція мала назву “Наукова спільнота проти репресій Національного музею Революції Гідності”.

“20 листопада об 11:00 ми збираємось під СБУ аби довести: ніхто не може принижувати українські інтереси, за які виходили люди і боронили власним життя, ніхто не має права дискредитувати цю сторінку нашої історії і ніхто не змириться зі свавіллям влади та безглуздими методами залякування людей через обшуки”, – зазначалося в анонсі акції.

На ній були присутні представники інтелігенції, вчені. Також був присутній директор Музею Революції Гідності Ігор Пошивайло.

Він зазначив, що вся тендерна документація, яку шукали правоохоронці, є також в ProZorro. Крім того, музей був готовий надати всю необхідну інформацію і без обшуків.

Пошивайло також поінформував, що постанову про обшук винесла суддя Голосіївського районного суду Києва, “яка відкривала справи і засуджувала активістів Майдану”.

“На мою думку, це конфлікт інтересів, оскільки вона вже упереджено ставиться до цієї теми”, – наголосив він.

За словами Пошивайла, 111 млн грн (через перерахування яких підряднику силовики влаштували обшуки) були перераховані як аванс за тендерною процедурою абсолютно законно і прозоро.

“Ланцюжок, де ці кошти зараз знаходяться, – абсолютно зрозумілий. І правоохоронні органи це все знають. Вони знаходяться на рахунку генпідрядника. На ті кошти закуплені матеріали, зокрема, дерева, білий граніт, які є складовими меморіалу… Ми вже неодноразово говорили про цю проблему. Що, з одного боку, музей уповноважили побудувати меморіал, з іншого боку – музею не дали можливості виконати свою функцію, оскільки досі не знято арешт з алеї Героїв Небесної сотні”, – розповів Пошивайло.

Директор музею повідомив, що силовики, коли проводили обшуки у нього вдома, швидше за все, розраховували знайти там зазначені гроші. Вони, зокрема, перевіряли коробки з взуттям і привезли з собою “дуже багато великих мішків”.

“Напевно, думали конфіскувати якісь компрометуючі матеріали. Насправді конфіскували мій жорсткий носій інформації. Мені здається, що це, швидше за все, такий своєрідний “наїзд”, спроба десь залякати і поставити “на місце”. І воно дуже корелює з вчорашньою подією, коли активістів, політиків викликали (на допит, – ред.) у справі так званого держперевороту… Тут мова йде не про 111 млн грн, а про загрозу цінностям Майдану”, – наголосив Пошивайло.

Варто зазначити, що до учасників акції вийшов представник Служби безпеки, який прокоментував вчорашні обшуки. Він фактично знову повторив тези пресслужби СБУ, які були озвучені напередодні.

Акція пройшла спокійно, без інцидентів.