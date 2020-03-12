Про це повідомив глава апарату ВАКС Богдан Крикливенко на своїй сторінці у Facebook.
Зокрема, він оприлюднив відео навчань, прокоментувавши його підписом: “Ранок у Вищому антикорупційному суді почався нестандартно”.
Ранок у Вищий антикорупційний суд розпочався нестандартно 🤨
Опубликовано Богданом Крикливенко Среда, 11 марта 2020 г.
За словами Крикливенка, у навчаннях взяли участь бійці Військової частини 3066 Національної гвардії України, Служби судової охорони та Національної поліції України, а також співробітникам апарату Вищого антикорупційного суду. Вони відбувалися згідно рішенню Уряду.
“Навчання пройшли успішно. ВАКС турбується про безпеку всіх учасників судового процесу”, – додав він.
- У Службі безпеки України закликали мешканців столиці та Київської області зберігати спокій під час масштабних антитерористичних навчань, що заплановані на 17-21 лютого.