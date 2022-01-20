Державна аудиторська служба України під час перевірки витрат Фонду боротьби з COVID-19 виявила порушень та проблем на загальну суму у понад 30 мільярдів гривень.

Про це йдеться у звіті Державної аудиторської служби.

Держаудитслужба опублікувала аудит фонду боротьби з Covid-19 за 2020 рік, котрий вимагає Міжнародний валютний фонд.

З 78,4 млрд грн COVID-фонду використали 67,9 млрд грн. Зокрема, під контроль служби потрапили 59,9 мільярда. Витрати на загальну суму у 30,1 млрд грн містили порушення та проблемні питання.

Зазначається, що Держаудитслужба перевірила кошти фонду, котрі виділили на автомобільні дороги. З 26,1 млрд грн знайшли порушень та проблем на 12,5 млрд. З них 7,5 млрд — порушення підрядників, котрі перемогли у тендерах та вже отримали кошти.

Згідно зі звітом, найбільше порушень встановлено під час аудиту фонду та державних програм, а також моніторингу закупівель.

Довідка. Фонд боротьби з COVID-19 було створено в Україні 13 квітня, коли Парламент ухвалив зміни до Закону про Державний бюджет у зв’язку із необхідністю фінансувати витрати на боротьбу з коронавірусом. Обсяг Фонду становив 64,7 млрд грн. Для порівняння – видатки держбюджету на охорону здоров’я становили 125 млрд грн. Тож обсяг фонду – це близько половини цих видатків.