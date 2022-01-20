Про це йдеться у звіті Державної аудиторської служби.
Держаудитслужба опублікувала аудит фонду боротьби з Covid-19 за 2020 рік, котрий вимагає Міжнародний валютний фонд.
З 78,4 млрд грн COVID-фонду використали 67,9 млрд грн. Зокрема, під контроль служби потрапили 59,9 мільярда. Витрати на загальну суму у 30,1 млрд грн містили порушення та проблемні питання.
Зазначається, що Держаудитслужба перевірила кошти фонду, котрі виділили на автомобільні дороги. З 26,1 млрд грн знайшли порушень та проблем на 12,5 млрд. З них 7,5 млрд — порушення підрядників, котрі перемогли у тендерах та вже отримали кошти.
Згідно зі звітом, найбільше порушень встановлено під час аудиту фонду та державних програм, а також моніторингу закупівель.
Довідка. Фонд боротьби з COVID-19 було створено в Україні 13 квітня, коли Парламент ухвалив зміни до Закону про Державний бюджет у зв’язку із необхідністю фінансувати витрати на боротьбу з коронавірусом. Обсяг Фонду становив 64,7 млрд грн. Для порівняння – видатки держбюджету на охорону здоров’я становили 125 млрд грн. Тож обсяг фонду – це близько половини цих видатків.
- Нагадаємо, що проведення аудиту – одна з вимог МВФ. Відповідно до меморандуму з МВФ, завершити проведення аудиту Україна мала ще до 1 квітня 2021 року.
- Держаудитслужба під час перевірки фонду боротьби з COVID-19 за 2020 рік знайшла порушень законодавства щодо тендерів Укравтодору на 7,5 млрд грн. Найбільше на боротьбу з пандемією отримали Укравтодор (26,2 млрд грн) та Міністерство охорони здоров’я (21,8 млрд грн). Близько 10 млрд грн кожен отримали Мінсоцполітики та Мінекономіки.
- У червні 2021 року повідомлялось, що у 2020 році через неякісне планування Кабміну із Фонду боротьби з коронавірусом COVID-19 було не використано 12 млрд гривень.
- Раніше голова Рахункової палати повідомляв, що з Фонду боротьби з COVID-19 на доплати медичним працівникам не використали 116 млн грн, або майже 35 % від запланованої на 2020 рік суми.
- А в Мінфіні в січні звітували, що станом на 31 грудня 2020 року з Фонду боротьби з COVID-19 “було використано 63,7 млрд грн (89%) коштів загального фонду держбюджету з передбачених 72 млрд гривень”. Водночас на будівництво, реконструкцію та ремонт автодоріг державного значення використали 25,7 млрд грн (98%) з передбачених 26,2 млрд гривень.
- Раніше #Букви розповідали, що 64,7 мільярда COVID-фонду були розподілені між різними відомствами. При тому половина фонду дісталася структурам “Укравтодору”.