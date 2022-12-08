Про це повідомив голова Держспецзв’язку Юрій Щиголь в етері телемарафону.
За його словами, Україна зможе забезпечити роботу теле- й радіозвʼязку на обмежений період часу в разі масштабної атаки на енергетичну інфраструктуру.
Наразі п’ять радіокомпаній в Україні зарезервовані з терміном роботи до трьох днів, так само й телевізійні канали, телемарафону також зарезервовано подачу телесигналу на три доби: “Телебачення і радіо працюватимуть”, — додав Щиголь.
Водночас забезпечено резервування сигналу Концерну радіомовлення і телевеж на постачання сигналу на щонайменше три доби.
- Нещодавно ворог знову атакував інфраструктуру по всій території України, зокрема мішенню військових РФ стали обʼєкти, що забезпечують роботу звʼязку.
- Внаслідок масованих ракетних обстрілів 10 жовтня по всій Україні порушено енергопостачання. Чимало громадян залишились без електроенергії. Держспецзв’язку опублікувало рекомендації щодо налаштування та використання смартфонів, які допоможуть максимально довго залишатись на звʼязку.