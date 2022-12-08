В Україні радіо і телебачення зможуть функціонувати щонайменше три доби в разі тривалого вимкнення електроенергії.

Про це повідомив голова Держспецзв’язку Юрій Щиголь в етері телемарафону.

За його словами, Україна зможе забезпечити роботу теле- й радіозвʼязку на обмежений період часу в разі масштабної атаки на енергетичну інфраструктуру.

Наразі п’ять радіокомпаній в Україні зарезервовані з терміном роботи до трьох днів, так само й телевізійні канали, телемарафону також зарезервовано подачу телесигналу на три доби: “Телебачення і радіо працюватимуть”, — додав Щиголь.

Водночас забезпечено резервування сигналу Концерну радіомовлення і телевеж на постачання сигналу на щонайменше три доби.