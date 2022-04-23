Поблизу Маріуполя діють 4 фільтраційні табори, в яких громадян України кілька днів утримують перед депортацією до Росії.

Про це повідомила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

У таких таборах українців допитують не одну годину, перевіряють їхні документи, телефони, особисті речі, фотографують та знімають відбитки пальців. Росіяни ретельно шукають державних службовців, представників Збройних Сил України, Служби безпеки та поліції.

За результатами “фільтрації” тим, хто її пройшов, видаються певні “документи”. Водночас доля громадян, які не пройшли “фільтрацію” невідома.

На кордоні Росії українців також ретельно обшукують, перевіряють документи та речі. Допити, які проводять співробітники ФСБ РФ, тривають кілька годин. Такі ж процедури проходять і українці, які намагаються виїхати до інших країн через тимчасово окупований Крим.

За словами представників російської влади, громадяни України “мають проблеми з російською мовою”, отже дітей збираються навчати мови за “спеціальною” програмою.