Про це повідомляється на сайті Олімпійських ігор.

Естафета олімпійського вогню стартувала в четвер, 25 березня.

Епічну подорож по Японії почнеться в J-Village в Фукусімі і завершиться на церемонії відкриття Олімпійських ігор в Токіо 23 липня, коли запалиться факельний котел.

Естафета вогню розрахована на 121 день.

Факел пронесуть по префектурах, які найбільше постраждали від землетрусу на сході Японії в 2011 році – Фукусімі, Івате і Міягі.

Також факел побуває в чотирьох інших префектурах, де будуть проводитися численні змагання під час Ігор в Токіо з 23 липня по 8 серпня 2021 року – Чіба, Канагава, Сайтама і Сідзуока.

У Токіо факел пробуде найдовше – 15 днів. В інших 39 префектурах він буде діяти за два дні кожна.

Створюючи дизайн факела, пофарбованого в рожеве золото, його творці надихнулися цвітінням сакури – квіткою, синонімом японської весни.

Сам факел також екологічно чистий. Приблизно 30% зроблено з переробленого алюмінію, який використовувався для тимчасового житла після землетрусу і цунамі 2011 року.

Водень для факела вироблений на воднево-енергетичній експериментальній станції, що відкрилася у префектурі Фукусіма торік.

Водень, який не виділяє вуглекислий газ при згорянні, буде використовуватися в якості палива для пальника під час деяких етапів естафети.