Естафета олімпійського вогню стартувала в четвер, 25 березня.

Епічну подорож по Японії почнеться в J-Village в Фукусімі і завершиться на церемонії відкриття Олімпійських ігор в Токіо 23 липня, коли запалиться факельний котел.

Естафета вогню розрахована на 121 день.

Факел пронесуть по префектурах, які найбільше постраждали від землетрусу на сході Японії в 2011 році – Фукусімі, Івате і Міягі.

Також факел побуває в чотирьох інших префектурах, де будуть проводитися численні змагання під час Ігор в Токіо з 23 липня по 8 серпня 2021 року – Чіба, Канагава, Сайтама і Сідзуока.

У Токіо факел пробуде найдовше – 15 днів. В інших 39 префектурах він буде діяти за два дні кожна.

Створюючи дизайн факела, пофарбованого в рожеве золото, його творці надихнулися цвітінням сакури – квіткою, синонімом японської весни.

The Olympic Torch Relay for the @Tokyo2020 Games begins tomorrow in Fukushima!

Take a look at the beautiful cherry blossom inspired details of this year’s torch that will be making its way through all of Japan from tomorrow until the opening ceremony on 23 July in Tokyo.

