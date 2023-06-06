Під час евакуації населення росіяни обстріляли Херсон — МВС

Джерело: Міністерство внутрішніх справ України у Twitter.

Правоохоронці отримали осколкові поранення під час здійснення евакуаційних заходів у місті.

“Оголошена евакуація, людей вивозять. А росіяни накривають артилерією. Росія — країна-терорист”, — наголошено у повідомленні.

Додаткову інформацію можна отримати за номерами телефону міської гарячої лінії:

Інформацію щодо локацій евакуації у Корабельному районі можна отримати телефоном гарячих ліній: +38 099 736 22 30.

Начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко закликав мешканців, які знають про людей, які потребують допомоги з евакуації, звернутися на гарячу лінію адміністрації чи писати йому в особисті повідомлення Facebook із вказанням номерів телефонів.

Підрив дамби Каховської ГЕС. Що відомо?

Вночі 6 червня російські окупаційні ЗМІ повідомили про підрив Каховської ГЕС у Херсонській області, а вранці ця інформація була офіційно підтверджена Україною.

Як повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, рівень води стане критичним приблизно через 5 годин (відео було опубліковано о 6:45). На правому березі області поліціянти спільно з рятувальниками здійснюють евакуацію мешканців. Жителів лівобережної частини, яка все ще окупована росіянами, просять самостійно виїхати з небезпечних населених пунктів.

За даними правоохоронців, затоплення загрожує таким населеним пунктам як: села Миколаївка, Ольгівка, Льово, Тягинка, Понятівка, Іванівка, Токарівка, Понятівка, Придніпровське, Садове та частково місто Херсон – острів Корабел.

Тим часом секретар РНБО України Олексій Данілов повідомив, що через підрив Каховської ГЕС президент України Володимир Зеленський збирає екстрене засідання ради нацбезпеки та оборони.