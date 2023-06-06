російсько-українська війна
12:57 Після підриву Каховської ГЕС у Дніпро потрапило 150 тонн мастила — ОПУ
12:43 У МОЗ нагадали про правила надання домедичної допомоги людині, яка тоне
12:42 Під час евакуації населення росіяни обстріляли Херсон — МВС
12:22 У МАГАТЕ заявили, що для ЗАЕС немає «безпосереднього ризику» після підриву Каховської ГЕС
12:16 Жертв серед населення через затоплення Херсонщини немає – Шмигаль
12:05 Росіяни підірвали Каховську ГЕС дистанційно — представник розвідки
11:58 За останні дві доби на численних ділянках фронту суттєво активізувались бойові дії – британська розвідка
11:44 Після підриву Каховської ГЕС в окупованому Криму очікують проблеми з водою — Кім
11:35 Попри підрив Каховської ГЕС енергосистема України працює стабільно – Міненерго
11:26 У МВС назвали безпечні райони для мешканців Херсонщини
11:22 Знищення дамб, як Каховської ГЕС, заборонено Женевською конфенцією
11:01 «Шокований безпрецедентною атакою на дамбу Нової Каховки» — глава Євроради відреагував на злочин росіян
10:42 Внаслідок підриву Каховської ГЕС Гідропарк і Нафтогавань вже затоплено — глава МВА
10:34 Внаслідок підриву Каховської ГЕС почалось затоплення Нової Каховки – мер міста
09:06 Ймовірно, найбільша технологічна катастрофа у Європі за десятиліття: в МЗС України зреагували на підрив Каховської ГЕС росіянами
08:30 Минулої доби на лініях фронту відбулось понад 40 бойових зіткнень – Генштаб
07:47 Мінлива хмарність та до +27 градусів: прогноз погоди на 6 червня
00:45 Зеленський провів зустріч з главою МЗС Великої Британії: обговорили очікування України від саміту НАТО
00:04 Польща передала Україні 17 «швидких»  – автомобілі вже прямують до Дніпропетровської та Кіровоградської областей

05 червня

23:18 У Вірменії заявили, що «членство в ОДКБ створює проблеми» для країни
22:39 Перші групи українських пілотів відібрані для навчання у Великій Британії – Шмигаль
21:52 У ГУР заявили про ліквідацію ватажка угруповання РФ «Бєлгород»

Під час евакуації населення росіяни обстріляли Херсон — МВС

Російські військові атакували Херсон, коли місцевим мешканцям намагалися допомогти евакуюватися. Внаслідок цього поранення отримали двоє херсонських поліцейських.

Вівторок, 6 червня 2023, 12:42
Підтримати

Джерело: Міністерство внутрішніх справ України у Twitter.

Правоохоронці отримали осколкові поранення під час здійснення евакуаційних заходів у місті.

“Оголошена евакуація, людей вивозять. А росіяни накривають артилерією. Росія — країна-терорист”, — наголошено у повідомленні.

Начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко закликав мешканців, які знають про людей, які потребують допомоги з евакуації, звернутися на гарячу лінію адміністрації чи писати йому в особисті повідомлення Facebook із вказанням номерів телефонів.

Інформацію щодо локацій евакуації у Корабельному районі можна отримати телефоном гарячих ліній: +38 099 736 22 30.

Додаткову інформацію можна отримати за номерами телефону міської гарячої лінії:

  • +38) 050 040 44 24;
  • +38) 098 958 17 90.

Підрив дамби Каховської ГЕС. Що відомо?

Вночі 6 червня російські окупаційні ЗМІ повідомили про підрив Каховської ГЕС у Херсонській області, а вранці ця інформація була офіційно підтверджена Україною.

Як повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, рівень води стане критичним приблизно через 5 годин (відео було опубліковано о 6:45). На правому березі області поліціянти спільно з рятувальниками здійснюють евакуацію мешканців. Жителів лівобережної частини, яка все ще окупована росіянами, просять самостійно виїхати з небезпечних населених пунктів.

За даними правоохоронців,  затоплення загрожує таким населеним пунктам як: села Миколаївка, Ольгівка, Льово, Тягинка, Понятівка, Іванівка, Токарівка, Понятівка, Придніпровське, Садове та частково місто Херсон – острів Корабел.

Тим часом секретар РНБО України Олексій Данілов повідомив, що через підрив Каховської ГЕС президент України Володимир Зеленський збирає екстрене засідання ради нацбезпеки та оборони.

Голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко повідомив, що унаслідок підриву Каховської ГЕС знеструмлено мікрорайон Корабел у Херсоні. Через деякий час з метою безпеки також відімкнуть газопостачання.
За інформацією Укргідроенерго, російські окупаційні війська повністю зруйнували Каховську ГЕС і відновленню вона не підлягає.
За інформацією глави українського уряду Дениса Шмигаля, внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС є загроза затоплення до 80 населених пунктів.
Теги: ворожі обстріли, евакуація громадян, евакуація населення, евакуація, злочини росіян, Каховська ГЕС, підрив Каховської ГЕС, російський обстріл, російські окупанти, Херсон, Херсоньска область

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook