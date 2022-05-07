Про це бійці полку “Азов” розповіли для “Української правди”.
Як зазначили військові, під час домовленого режиму “тиші” російські солдати вистрілили противотанкового комплексу з керованими ракетами (ПТУР) в евакуаційну машину українців та почали бомбардувати їх з безпілотників.
“Вчора (6 травня – ред.) під час евакуації цивільних з території заводу поклали життя троє військовослужбовців та шестеро отримали важкі поранення. Один загинув від ПТУРа, влучення в евакуаційну машину. Двоє – від бомб, які скидали БПЛА”, – зазначили в полку “Азов”.
- Нагадаємо, російські інтернет-джерела поширюють інформацію про те, що українські захисники Маріуполя нібито вийшли з “Азовсталі” з білими прапорами аби здатися в полон. Насправді ж триває реалізація евакуації цивільних.
- Дружина командира полку “Азов” майора Дениса Прокопенка Катерина Прокопенко створила петицію до ООН із вимогою провести з маріупольського металургійного комбінату “Азовсталь” операцію “extraction”.