Під час масового паломництва до Мекки, хаджу, віряни суворо дотримуються маскового режиму та соціального дистанціювання в рамках карантинних обмежень через пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє BBC.

Хадж — п’ятий стовп ісламу після Шахаду, молитви, милостині та посту. Людей в Мецці буде значно більше, аніж рік тому, на початку пандемії, однак значно менше, аніж до коронавірусу.

Загалом, кількість паломників обмежили 60 тисячами. Всі, хто прийдуть до Мекки — мають бути повністю вакциновані. Проте, потрапити до святині хотіли понад 550 тисяч заявників. Для порівняння, у 2019 році в хаджі брали участь 2,5 млн осіб.

“Кожні три години 6 тисяч осіб заходять, аби завершити таваф прибуття… Після того, як група їде, у святилищі проводять процес стерилізації”, – сказав прессекретар Хішам аль-Саїд.

Паломників розділили на групи по 20 осіб. Вони заходять різними дорогами, аби не перетинатися з тими, хто закінчив обходити Кааб.

Всі охочі заповнили спеціальні онлайн-заявки. До претендентів на участь у хаджі було три вимоги: вік від 18 до 65 років, щеплення обома дозами вакцини проти коронавірусу, відсутність хронічних захворювань.

Головний ритуал, що виконують паломники, — таваф. Вони мають сім разів обійти Каабу проти часової стрілки. Після цього відбувається п’ятиденне паломництво до інших святих місць.