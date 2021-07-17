Про це повідомляє BBC.
Хадж — п’ятий стовп ісламу після Шахаду, молитви, милостині та посту. Людей в Мецці буде значно більше, аніж рік тому, на початку пандемії, однак значно менше, аніж до коронавірусу.
Загалом, кількість паломників обмежили 60 тисячами. Всі, хто прийдуть до Мекки — мають бути повністю вакциновані. Проте, потрапити до святині хотіли понад 550 тисяч заявників. Для порівняння, у 2019 році в хаджі брали участь 2,5 млн осіб.
“Кожні три години 6 тисяч осіб заходять, аби завершити таваф прибуття… Після того, як група їде, у святилищі проводять процес стерилізації”, – сказав прессекретар Хішам аль-Саїд.
Паломників розділили на групи по 20 осіб. Вони заходять різними дорогами, аби не перетинатися з тими, хто закінчив обходити Кааб.
Всі охочі заповнили спеціальні онлайн-заявки. До претендентів на участь у хаджі було три вимоги: вік від 18 до 65 років, щеплення обома дозами вакцини проти коронавірусу, відсутність хронічних захворювань.
Головний ритуал, що виконують паломники, — таваф. Вони мають сім разів обійти Каабу проти часової стрілки. Після цього відбувається п’ятиденне паломництво до інших святих місць.
- 10 травня влада Саудівської Аравії планує дозволити проведення хаджу (паломництва до Мекки в певний час), а також умри (малого паломництва до Мекки й інших святинь) на умовах дотримання протиепідемічних заходів.