Про це повідомили в прес-службі Міністерства освіти.

Така зміна торкнеться школярів, в навчальних закладах яких більше половини уроків проводять в режимі онлайн.

Відмітки “зараховано/не зараховано” можна ставити з таких предметів:

  • “Фізична культура”
  • “Трудове навчання”
  • “Образотворче мистецтво”
  • “Музичне мистецтво”
  • “Основи здоров’я”.

Це стосується оцінок за тему, семестр або за рік.

“Оцінювання здійснюється не за 12-бальною шкалою, а – “зараховано”/”не зараховано” при проведенні більше 50% уроків в дистанційному форматі”, – сказано в повідомленні МОН.

Також в МОН додали, що в разі введення школою власної шкали оцінювання результатів навчання учнів, вона повинна визначити правила переведення в систему оцінювання, визначену законодавством.

  • Раніше Міністерство освіти й науки повідомило, що директорам тих українських шкіл, які працюють в “червоній зоні” і не дотримуються правил карантину, загрожує штраф або кримінальна відповідальність.