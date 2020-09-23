Про це повідомили в прес-службі Міністерства освіти.
Така зміна торкнеться школярів, в навчальних закладах яких більше половини уроків проводять в режимі онлайн.
Відмітки “зараховано/не зараховано” можна ставити з таких предметів:
- “Фізична культура”
- “Трудове навчання”
- “Образотворче мистецтво”
- “Музичне мистецтво”
- “Основи здоров’я”.
Це стосується оцінок за тему, семестр або за рік.
“Оцінювання здійснюється не за 12-бальною шкалою, а – “зараховано”/”не зараховано” при проведенні більше 50% уроків в дистанційному форматі”, – сказано в повідомленні МОН.
Також в МОН додали, що в разі введення школою власної шкали оцінювання результатів навчання учнів, вона повинна визначити правила переведення в систему оцінювання, визначену законодавством.
- Раніше Міністерство освіти й науки повідомило, що директорам тих українських шкіл, які працюють в “червоній зоні” і не дотримуються правил карантину, загрожує штраф або кримінальна відповідальність.