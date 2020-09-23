Українським школярам, ​​які продовжать вчитися дистанційно, дозволили не ставити оцінки з п'яти предметів, а перевести їх в формат "зараховано/не зараховано".

Про це повідомили в прес-службі Міністерства освіти.

Така зміна торкнеться школярів, в навчальних закладах яких більше половини уроків проводять в режимі онлайн.

Відмітки “зараховано/не зараховано” можна ставити з таких предметів:

“Фізична культура”

“Трудове навчання”

“Образотворче мистецтво”

“Музичне мистецтво”

“Основи здоров’я”.

Це стосується оцінок за тему, семестр або за рік.

“Оцінювання здійснюється не за 12-бальною шкалою, а – “зараховано”/”не зараховано” при проведенні більше 50% уроків в дистанційному форматі”, – сказано в повідомленні МОН.

Також в МОН додали, що в разі введення школою власної шкали оцінювання результатів навчання учнів, вона повинна визначити правила переведення в систему оцінювання, визначену законодавством.