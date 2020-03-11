Під час карантину, який розпочнеться в Україні із 12 березня, спортивні заходи можуть проходити без глядачів.

Про це повідомила пресслужба Уряду.

Так, сьогодні Уряд затвердив заходи, які необхідно вжити через загрозу епідемії коронавірусної інфекції в Україні та для недопущення поширення COVID-19.

Під час засідання було прийнято рішення виділити 100 млн грн на першочергову закупівлю засобів індивідуального захисту для поточних потреб міністерств, відомств та служб, а також для поповнення держрезерву. Одночасно, задля виконання цього рішення до 1 червня було заборонено експорт товарів протиепідеміологічного призначення, щоб гарантувати забезпечення необхідними засобами захисту населення.

Кабмін також запропонував ввести обмежень на проведення масових заходів, у яких запланована участь 200 та більше осіб. Але це не стосується заходів державної необхідності. При цьому, проведення спортивних заходів можливе з дозволу міжнародних організацій, без глядачів.

Зазначається, що також заплановано введення карантину в навчальних закладах строком на три тижні.

Крім того, прийнято рішення закупити інфрачервоне обладнання для проведення скринінгу на відстані в Міжнародному аеропорті “Бориспіль”.