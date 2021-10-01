Під час карантину, введеного через пандемію коронавірусу COVID-19 по всьому світу, значно збільшилося використання Інтернету та перегляд онлайн-порнографії.

Про це свідчить дослідження, проведене Університетом медичних наук Доу та опубліковане в березні 2021 року на сайті Національної медичної бібліотеки США.

Зокрема, дослідження, проведене за участю суб’єктів старше 60 років, показало, що значно зросло використання Інтернету: на 64,1% зросло використання застосунків для онлайн-спілкування, як-от Zoom та WhatsApp, і на 41,7% зросло використання Інтернету для повсякденних справ.

Це показує, що навіть суб’єкти середнього та старшого віку, які раніше не проводили багато часу в Інтернеті, були змушені перейти на онлайн-діяльність через безліч факторів тиску, як-от зміна формату роботи, необхідність споживання новин про коронавірус і зв’язок із сім’єю.

Крім того, під час карантину люди проводили більше часу в мережі через нудьгу. А це призвело до збільшення перегляду онлайн-порнографії. У 2019-му Pornhub, один з найбільших у світі вебсайтів з обміну порнографічними відео, отримав 42 мільярди відвідувань, що приблизно в 5 разів перевищує населення світу.

Дослідження з використанням Google Trends і спільного точкового регресійного аналізу також продемонструвало значне зростання (порівняно з останніми 4 роками) інтересу до порнографічних вебсайтів.

Вчені наголошують, що порнографія та інтернет-залежність можуть зробити адаптацію після пандемії складною і важкою для людей, які через тривале перебування вдома прийняли цей спосіб життя і розвинули залежність від цієї діяльності як невіднятної частини свого життя.