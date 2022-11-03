За даними британських розвідників, минулого місяця російські окупанти втрачали понад 40 одиниць техніки щоденно, що приблизно дорівнює кількості техніки батальйону.

Про це йдеться у Twitter міноборони Сполученого Королівства.

За даними фахівців, російські армійці, які воюють проти України, ймовірно, розчаровані тим, що вони змушені користуватись старими БМП, які вони називають “алюмінієвими банками”.

У середині жовтня під час наступу українських військ втрати російської бронетехніки зросли до понад 40 одиниць техніки на день: це приблизно дорівнює кількості техніки батальйону.

Щоб компенсувати втрати, Росія останніми тижнями звернулась за допомогою до Білорусі, придбавши щонайменше 100 танків та БМП зі складів РБ.

“Бронетанкові підрозділи та артилерія займають центральне місце у російському шляху ведення війни. Збройні сили РФ в Україні зараз відчувають труднощі частково через проблеми з постачанням як артилерійських боєзапасів, так і достатньої кількості справної заміни броньованих машин”, – мовиться у звіті.