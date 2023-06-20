Дже

рело: Sky news

На концерті в Нью-Йорку чоловік з натовпу біля сцени кинув телефоном в зірку, який вдарив її по лобі. 

Співачку доставили до лікарні для надання медичної допомоги.

Чоловіку висунуто звинувачення у нападі. Ніколас Мальванья з Нью-Джерсі після інциденту був заарештований.

Дівчина опублікувала свої фото з великим фіолетовим синцем під бровою.

  • Під час концерту в Нью-Йорку співачку Bebe Rexha вдарили телефоном по лиці

    Фото: Bebe Rexha в Instagram

  • Під час концерту в Нью-Йорку співачку Bebe Rexha вдарили телефоном по лиці

    Фото: Bebe Rexha в Instagram

Під час концерту в Нью-Йорку співачку Bebe Rexha вдарили телефоном по лиці // 2 фото