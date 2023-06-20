Дже
рело: Sky news
На концерті в Нью-Йорку чоловік з натовпу біля сцени кинув телефоном в зірку, який вдарив її по лобі.
Співачку доставили до лікарні для надання медичної допомоги.
Чоловіку висунуто звинувачення у нападі. Ніколас Мальванья з Нью-Джерсі після інциденту був заарештований.
Дівчина опублікувала свої фото з великим фіолетовим синцем під бровою.
Під час концерту в Нью-Йорку співачку Bebe Rexha вдарили телефоном по лиці // 2 фото
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