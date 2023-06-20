Під час концерту в Нью-Йорку співачку Bebe Rexha вдарили телефоном по лиці

Американська співачка Блета Рекса, більш відома під своїм сценічним іменем Bebe Rexha, поділилася фотографіями свого синця під оком після того, як її вдарили мобільним телефоном під час виступу на сцені.

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рело: Sky news

На концерті в Нью-Йорку чоловік з натовпу біля сцени кинув телефоном в зірку, який вдарив її по лобі.

Співачку доставили до лікарні для надання медичної допомоги.

Чоловіку висунуто звинувачення у нападі. Ніколас Мальванья з Нью-Джерсі після інциденту був заарештований.

Дівчина опублікувала свої фото з великим фіолетовим синцем під бровою.