Під час масованого ракетного обстрілу України 10 лютого дві російські ракети зайшли у повітряний простір Румунії та Молдови.

Про це повідомив Головнокомандуючий ЗСУ Валерій Залужний.

За його даними, дві російські крилаті ракети типу “Калібр” перетнули український кордон та увійшли у повітряний простір Молдови.

Близько 10:33 ці ж ракети увійшли у повітряний простру Румунії, а після цього знову увійшли у повітряний простір України у точці перетину кордону трьох держав.

Як уточнив Валерій Залужний, ці ракети російські окупанти випустили з акваторії Чорного моря.

У коментарі “Українській правді” речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що Україна мала змогу збити ці ракети, однак не зробила цього, щоб не піддавати ризику населення іноземної держави.