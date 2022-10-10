Ранок 10 жовтня розпочався із масованих ракетних атак з боку РФ усієї України. Вибухи пролунали майже в усіх обласних центрах, зокрема і на заході. Під час одного з ударів у Києві загинула лікарка зі столичної клініки "Охматдит" Оксана Леонтьєва.

Про це повідомив її колега у Facebook.

Олександр Лисиця зазначив, що 10 жовтня колектив лікарні втратив Оксану Леонтьєву, котра потрапила під ракетні удари росіян у час, коли їхала на роботу, де вона рятувала людей.

“Ти була світлою людиною, подружкою, колегою, лікаркою, чудовою матір’ю, сестрою, донькою…Ти назавжди в нашому серці, хоча сьогодні нам вирвало з грудей його російська ракета, яка застала тебе в машині коли ти їхала на роботу рятувати людей!”, – написав колега.

У Києві російські окупанти завдали ударів по чотирьох районах міста. Під атаками опинилися Шевченківський, Святошинський, Голосіївський та Деснянський райони. Перші вибухи сталися близько 8:25 під час повітряної тривоги.

Голова Нацполіції Ігор Клименко заявив, що внаслідок обстрілу росіянами 10 жовтня загинуло 11 осіб, серед них – 41-річний полковник поліції, начальник відділу департаменту Кіберполіції Юрій Заскока. Поліцейський у момент удару саме їхав бульваром Шевченка на роботу.

Також відомо про пошкодження близько 70 об’єктів, зокрема 29 об’єктів критичної інфраструктури, 4 багатоповерхових та 35 приватних житлових будинків, а також столична школа.