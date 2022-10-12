10 жовтня, під час масованого обстрілу українських міст, російські ракети пошкодили дві іноземні дипломатичні установи у Києві.

Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.

Одна із російських ракет пошкодила будівлю візового відділу Посольства Німеччини, який розташований в одному з офісних центрів української столиці.

Інша ракета пошкодила будівлю. де працює персонал Консультативної місії Європейського Союзу.

“Внаслідок ракетної атаки держави-агресора, іноземним дипустановам було завдано матеріальної шкоди, поставлено під загрозу життя і здоров’я іноземних дипломатів та співробітників”, – наголосив Ніколенко.

Речник українського МЗС наголосив, що РФ перетнула нову “червону лінію” у своїх злочинних діях.

“Атаки на іноземні дипустанови є воєнним злочином, грубим порушенням Віденської конвенції про дипломатичні зносини, відповідно до якої приміщення дипломатичних установ є недоторканими”, – сказав він.

МЗС України закликало світ засудити ракетні обстріли України Росією, посилити санкції проти країни-агресорки та терміново надати Україні сучасні системи ППО та протиракетний захист.

“Зі свого боку, українська сторона готова надати відповідним дипмісіям необхідне сприяння задля відновлення пошкодженої інфраструктури, а також проведення розслідування чергових воєнних злочинів”, – резюмував Олег Ніколенко.