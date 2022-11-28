Під час матчу між Португалією та Уругваєм на Чемпіонаті світу з футболу-2022 у Катарі на поле вибіг уболівальник у футболці з надписом Save Ukraine.

Про це інформують #Букви.

Чоловік вибіг на поле під час другого тайму, на 51-й хвилині гри. На його футболці спереду був напис Save Ukraine (“Врятуйте Україну”), позаду – Respect for Iranian Women (“Повага до жінок Ірану”). В руках він тримав ЛГБТ-стяг (заборонений цьогоріч на ЧС-2022 у Катарі). Майже відразу його піймала охорона та вивела з поля.

Особу уболівальника визначили – ним виявився італійський футболіст, блогер, волонтер і громадський діяч Маріо Феррі.

На початку повномасштабної війни (1 березня) він приїхав до Польщі та допомагав евакуйовувати українців.

Згодом, у квітні, Феррі особисто відвідав Україну та звільнену з-під російської окупації Київщину. Чоловік висвітлив жахіття російської окупації та взяв свідчення злочинів російських загарбників.

Також він зробив татуювання у вигляді тризуба – після своїх місій у Києві та як виконання обіцянки українським друзям. Фото зі свіжим татуюванням чоловік супроводив таким дописом:

“Тризуб завжди був присутній в культурі України, на прапорі він є на всіх одностроях воїнів, які борються за свободу і – неймовірна річ – цей символ не тільки тризуб, а й стилізований сокіл, тому він має більше значень для цього народу. Але найсправжніший його сенс – СВОБОДА, на яку заслуговує Україна і яку я люблю”.

На його Instagram-сторінці є низка дописів, де Маріо Феррі розповідає про Україну та допомогу нам в російсько-українській війні.

Після того, як вболівальника вивели з поля, матч продовжився. Збірна Португалії обіграла Уругвай з рахунком 2:0.