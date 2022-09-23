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Через два дні після повномасштабного вторгнення російських військ на територію України, 26 лютого, Дмитро добровольцем прийшов на мобілізацію у військову частину, в якій раніше проходив строкову службу.

Дмитру було 28 років, народився у Луганську. Закінчив Запорізький державний медичний університет за спеціальністю “Фармація”. На початок війни проживав у Києві. Працював у Бюро судово-медичної експертизи старшим судовим експертом, зокрема був спеціалістом з аналізу кісток.

Загинув український медик під час мінометного обстрілу біля населеного пункту Дробишеве Краматорського району Донецької області, де на той час тривали важкі бої. Попри це, Дмитро Пешков до останньої хвилини свого життя надавав необхідну медичну допомогу пораненим українським військовим.

Нагадаємо, що нещодавно на війні з росіянами загинула військовослужбовиця 24-ї механізованої бригади ЗСУ імені Короля Данила Ольга Сімонова на псевдо “Сімба”. Після збройної агресії РФ у 2014 році Сімонова відмовилася від російського громадянства та стала на захист України. Військовослужбовиця підірвалася на вибуховому пристрої, виконуючи бойове завдання в районі міста Соледар на Донеччині. На початку 2015 року в Україні Сімонова потрапила у добровольчий підрозділ парамедиків.