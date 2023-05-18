Під час нічного обстрілу України 18 травня російські окупанти поцілили в об’єкти енергетичної інфраструктури. Як наслідок - без електропостачання залишились понад 20 населених пунктів у різних областях України.

Джерело: Міністерство енергетики України.

Уночі росіяни завдали чергового масованого ракетно-дронового удару по всій території країни. Зафіксовано влучання та пошкодження об’єктів енергетичної інфраструктури.

Зокрема, через обстріл відключилися повітряні лінії електропередачі на Хмельниччині. В області знеструмлено 3 населених пункти, без світла залишилися 1,7 тис. споживачів.

Також внаслідок останнього масованого обстрілу знеструмлено 2 населених пункти в Запорізькій області, 3 населених пункти – в Миколаївській області.

У Херсонській області знеструмлено 15 населених пунктів, залишилися без світла майже 12 тисяч споживачів. Усі вже заживлені.

На Донеччині відключилися кілька повітряних ліній. Без світла залишилися 5 населених пунктів, понад 20 тисяч абонентів. Знеструмлено шахту, де у цей час перебували кілька осіб.

Внаслідок попередніх обстрілів без світла залишаються частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях.

Енергетики продовжують відновлювати електропостачання там, де це дозволяє безпекова ситуація.

Загалом за добу електропостачання повернули для понад 32 тисяч споживачів.

Також цієї ночі відключилась міждержавна лінія електропередачі з Угорщиною. Місце пошкодження виявлено на території Угорщини, проводиться ремонт.