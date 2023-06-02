Джерело: Повітряні сили ЗСУ
Близько 23:00 1 червня окупанти розпочали атаку випустивши на Україну дрони-камікадзе 2Shahed-136/131″. запуск здійснювався з південного напрямку, використовуючи рельєф місцевості та русло Дніпра.
Вже близько 3:00 2 червня у повітряний простір України зайшли російські крилаті ракети Х-101/Х-555, випущені зі стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з Каспію
Ракети заходили з північного напрямку, атакуючи Київ, маневрували, намагаючись ввести в оману українську протиповітряну оборону.
Однак силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил, у взаємодії з ППО складових Сил оборони України, усі 15 крилатих ракет та 21 ударний дрон знищено.
- Вночі 2 червня російські окупаційні війська вкотре атакували Київ та область дронами і ракетами. Унаслідок падіння уламків ворожих цілей в області постраждало двоє осіб, серед них – дитина.
- Вночі 2 червня російські загарбники укотре атакували українську столицю. По Києву було випущено десятки повітряних цілей, серед яких ракети та дрони. Понад 30 з них було знищено.