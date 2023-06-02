У ніч на 2 червня російські окупаційні війська здійснили повітряну атаку на Україну дронами та ракетами. Силами ППО було знищено всі ворожі цілі.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Близько 23:00 1 червня окупанти розпочали атаку випустивши на Україну дрони-камікадзе 2Shahed-136/131″. запуск здійснювався з південного напрямку, використовуючи рельєф місцевості та русло Дніпра.

Вже близько 3:00 2 червня у повітряний простір України зайшли російські крилаті ракети Х-101/Х-555, випущені зі стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з Каспію

Ракети заходили з північного напрямку, атакуючи Київ, маневрували, намагаючись ввести в оману українську протиповітряну оборону.

Однак силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил, у взаємодії з ППО складових Сил оборони України, усі 15 крилатих ракет та 21 ударний дрон знищено.