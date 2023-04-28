Під час сьогоднішньої масованої атаки по Україні російські війська застосували, зокрема, ракети наземного базування "Іскандер-К", які складно виявити і які можна запускати з незначних відстаней.

Про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону “Єдині новини”.

“За уточненою інформацією, летіли з південного напрямку ракети “Іскандер-К”. Це теж крилата ракета, яка, в принципі, має такі самі тактико-технічні характеристики, як і “Калібр”, але “Іскандер-К” – це ракета наземного базування, не балістична, а крилата. Саме ця ракета летить дуже низько, в тому і полягає проблема її виявлення і також збиття. Але такі ракети збивалися нашою Протиповітряною обороною”, – розповів речник Повітряних сил ЗСУ

А також додав, що особливістю ракети “Іскандер-К” є можливість її запуску з незначної відстані.

Окрім цього, речник також зазначив, що російські загарбники запускали ракети з чотирьох літаків тактичної авіації Ту-95, які зазвичай працюють з району Каспійського моря.

Зазначимо, що вночі 28 квітня російські окупанти вчергове завдали масованого ракетного удару по Україні. Загалом ворог випустив 23 ракети, з яких 21 було знищено силами ППО.

За словами Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного, війська РФ випустили по Україні ракети близько 4 ранку. Атака відбувалась із літаків стратегічної авіації Ту-95 з району Каспійського моря.

Підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил ЗС України у взаємодії із ППО інших складових Сил оборони знищено 21 із 23 крилатих ракет Х-101/Х-555, а також два БПЛА оперативно-тактичного рівня. Ракети було знищено у центральних, східних та південних регіонах України.