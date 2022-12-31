Україна повернула додому пітбуля Адіка, якого раніше росіяни викрали у військової на "Азовсталі" та "подарували" лідеру Чечні Рамзану Кадирову.

Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак у Telegram.

31 грудня у межах чергового обміну полоненими вдалося звільнити ще 140 українських захисників. Серед звільнених полонених – поранені, а також захисники Маріуполя, острова Зміїний, добровольці ТрО зі Славутича, зокрема батьки й сини, які разом перебували в полоні, а також українські військові з Бахмутського напрямку.

Водночас разом з військовими додому повернули собаку породи пітбуль, на ім’я Адік. У червні зоозахисники організації UAnimals повідомляли, що окупанти забрали його в української військової з Маріуполя після того, як вона потрапила у полон. Згодом тварину передали лідеру Чечні Рамзану Кадирову.

“Адік був і є повноцінним членом нашої родини. Він надзвичайно добрий і активний собака, який дуже любить своїх справжніх власників. Адік завжди підлещувався за морозиво, звичайне біле, пломбір. Попри його загрозливий вид, він завжди дуже тепло ставився до нас. Адік — алергік, він завжди строго харчувався, йому не можна вживати деякі продукти”, — зазначали родичі власниці.