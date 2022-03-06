6 березня від обстрілів російських загарбників у місті Ірпінь загинуло вісім мирних жителів.

Про це у відеозверненні повідомив мер Ірпеня Олександр Маркушин.

За його словами, під час сьогоднішньої евакуації автобусами через Романівку, російські окупанти почали стріляти по автомобілях мирних мешканців.

Унаслідок злочинних дій загарбників загинула ціла родина. Як зазначив Маркушин, на його очах снаряд влучив у родину: загинуло двоє дорослих та двоє дітей.

Загалом сьогодні було вбито 8 мирних мешканців Ірпеня, зазначив очільник міста.

Маркушин також повідомив, що частину міста Ірпінь перебуває в окупації, проте інша частина чинить спротив.