Про це у відеозверненні повідомив мер Ірпеня Олександр Маркушин.
За його словами, під час сьогоднішньої евакуації автобусами через Романівку, російські окупанти почали стріляти по автомобілях мирних мешканців.
Унаслідок злочинних дій загарбників загинула ціла родина. Як зазначив Маркушин, на його очах снаряд влучив у родину: загинуло двоє дорослих та двоє дітей.
Загалом сьогодні було вбито 8 мирних мешканців Ірпеня, зазначив очільник міста.
Маркушин також повідомив, що частину міста Ірпінь перебуває в окупації, проте інша частина чинить спротив.
“Ірпінь воює, ми не здалися. Частину Ірпеня дійсно захопили російські загарбники, але частина Ірпеня б’ється і не здає свої позиції. Це офіційна інформація”, – сказав мер міста.
- Нагадаємо, у Київській області на виїзді з міста Ірпінь російські окупаційні війська відкрили вогонь по мирних мешканцях доки ті намагались евакуюватись.
- Раніше 206-й батальйон територіальної оборони Києва врятував жінок і дітей з Ірпеня. Місто напередодні було розбито й оточено російськими окупантами.
- Також підрозділи Збройних сил України знищили два літаки загарбників. Вони здійснювали варварське бомбардування цивільного населення в Ірпені та Волновасі.