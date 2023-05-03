Про це інформує пресслужба МОЗ.
Зараз медики надають необхідну допомогу постраждалим та шпиталізують їх до лікарень. Для допомоги потерпілим задіяно 7 бригад екстреної медичної допомоги. Під обстріл також потрапила бригада “екстренки” – усі працівники живі.
Як повідомили у пресслужбі “Укрзалізниці”, внаслідок обстрілу поранено провідника. На момент ворожого обстрілу посадку не розпочинали, пасажири перебували у безпечному укритті.
Відтак, поїзд до Львова зі 116 пасажирами на борту відправився з Херсона із затримкою 14 хвилин. Вагони з пошкодженнями внаслідок обстрілу оперативно замінеять на станції Миколаїв.
Додамо, що внаслідок нічного масштабного обстрілу України 3 травня зафіксовано ворожі влучання російськими безпілотниками іранського виробництва типу “Shahed-131/136” на території Дніпра, а також Миколаївської та Кіровоградської областей. Над Києвом оборонцям вдалося ліквідувати усі БпЛА. Загалом росіяни випустили 26 дронів-камікадзе.
- Протягом 2 травня 2023 року на території Донецької області внаслідок російських обстрілів поранень зазнали троє осіб.
- Російські окупанти продовжують примусову паспортизацію населення тимчасово зайнятої території Херсонської області. Щоб пришвидшити цей процес, загарбники проводять демонстративні рейдові заходи, які мають на меті залякати місцеве населення можливою депортацією та відчуженням майна.