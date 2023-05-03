Сьогодні, 3 травня, росіяни обстріляли вокзал у Херсоні, зокрема зафіксовано влучання в пасажирський вагон поїзда "Херсон-Львів", внаслідок чого одна людина загинула, ще 6 – поранено.

Про це інформує пресслужба МОЗ.

Зараз медики надають необхідну допомогу постраждалим та шпиталізують їх до лікарень. Для допомоги потерпілим задіяно 7 бригад екстреної медичної допомоги. Під обстріл також потрапила бригада “екстренки” – усі працівники живі.

Як повідомили у пресслужбі “Укрзалізниці”, внаслідок обстрілу поранено провідника. На момент ворожого обстрілу посадку не розпочинали, пасажири перебували у безпечному укритті.

Відтак, поїзд до Львова зі 116 пасажирами на борту відправився з Херсона із затримкою 14 хвилин. Вагони з пошкодженнями внаслідок обстрілу оперативно замінеять на станції Миколаїв.

Додамо, що внаслідок нічного масштабного обстрілу України 3 травня зафіксовано ворожі влучання російськими безпілотниками іранського виробництва типу “Shahed-131/136” на території Дніпра, а також Миколаївської та Кіровоградської областей. Над Києвом оборонцям вдалося ліквідувати усі БпЛА. Загалом росіяни випустили 26 дронів-камікадзе.