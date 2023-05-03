Про це інформує пресслужба “МОЗ”.
Зараз медики надають необхідну допомогу постраждалим та госпіталізують до лікарень. Для допомоги потерпілим нині задіяно 7 бригад екстреної медичної допомоги. Під обстріл також потрапила бригада “екстренки” – всі працівники живі.
Як повідомили у пресслужбі “Укрзалізниці”, внаслідок обстрілу поранено провідника. На момент ворожого обстрілу посадку розпочато не було, пасажири перебували у безпечному укритті.
Відтак, поїзд до Львова зі 116 пасажирами на борту відправився з Херсона із затримкою 14 хвилин. Вагони з пошкодженнями внаслідок обстрілу будуть оперативно замінені по станції Миколаїв.
Додамо, що внаслідок нічного масштабного обстрілу України 3 травня були зафіксовані ворожі влучання російськими безпілотниками іранського виробництва типу “Shahed-131/136” на території Дніпра, а також Миколаївської та Кіровоградської областей. Над Києвом оборонцям вдалося ліквідувати всі БпЛА. Загалом росіяни випустили 26 дронів-камікадзе.
- Протягом 2 травня 2023 року на території Донецької області внаслідок російських обстрілів поранення дістали троє осіб.
- Російські окупанти продовжують примусову паспортизацію населення тимчасово зайнятої території Херсонської області. Щоб пришвидшити цей процес загарбники проводять демонстративні рейдові заходи, які мають на меті залякати місцеве населення можливою депортацією та відчуженням майна.