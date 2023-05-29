Джерело: Telegram головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Російські військові вдруге за добу здійснили ракетний удар по території України. Вдруге атака сталася близько 11:30.

Ворог обстріляв Київ та область балістичними та крилатими ракетами наземного базування з ОТРК “Іскандер”.

“Загалом випущено 11 ракет — “Іскандер-М” та “Іскандер-К” з північного напрямку”, — зазначив Залужний.

За його словами, всі ракети були знищені.