Джерело: Telegram головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.
Російські військові вдруге за добу здійснили ракетний удар по території України. Вдруге атака сталася близько 11:30.
Ворог обстріляв Київ та область балістичними та крилатими ракетами наземного базування з ОТРК “Іскандер”.
“Загалом випущено 11 ракет — “Іскандер-М” та “Іскандер-К” з північного напрямку”, — зазначив Залужний.
За його словами, всі ракети були знищені.
- 29 травня, близько 11:20, росіяни атакували Київ, внаслідок чого в Оболонському районі столиці зафіксовано падіння уламків ракети.
- Внаслідок російської атаки вдень 29 травня у Київській області загорівся будинок. Щодо постраждалих не повідомлялося.