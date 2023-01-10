Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

За його словами, окупати вже місяцями обстрілювали місцеву військову частину, і саме поруч з нею знаходився законсервований склад мін.

“Їх залили бетоном і зробили могильник такий. Росіяни чогось вирішили, що це склад боєприпасів, і мужньо стріляли туди – довго і нудно. І вчора ракетами дорогезними, нібито “Кинджалами”, двома штуками пробили метр бетону, щоб підірвати міни Другої світової”, – розповів Кім.

Кім уточнив, що цих старих боєзапасів було багато, їх вже давно залили бетоном “просто на березі, у піску і зробили могильник, щоб воно не вибухнуло, бо було небезпечно”, і жодної цінності для росіян цей склад-могильник не мав.

Однак після влучання російських ракет міни здетонували і вибуховою хвилею пошкодили низку будівель, зруйнувавши дахи та вікна будинку та інших об’єктів інфраструктури.

Вибухи були такої сили, що їх відлуння було чутно у самому Миколаєві.

Як відомо, росіяни протягом 9 січня 5 разів відкривали вогонь по береговій смузі Очаківської громади та місту Очаків. Обстріли зафіксовано о 08:54, 09:50, 12:58, 14:08 та 17:47.

Унаслідок обстрілу о 14:08 поранення дістали 15 осіб, зокрема – дворічна дитина. Чотирьох постраждалих доправили на лікування у Миколаїв.