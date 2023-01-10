Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
За його словами, окупати вже місяцями обстрілювали місцеву військову частину, і саме поруч з нею знаходився законсервований склад мін.
“Їх залили бетоном і зробили могильник такий. Росіяни чогось вирішили, що це склад боєприпасів, і мужньо стріляли туди – довго і нудно. І вчора ракетами дорогезними, нібито “Кинджалами”, двома штуками пробили метр бетону, щоб підірвати міни Другої світової”, – розповів Кім.
Кім уточнив, що цих старих боєзапасів було багато, їх вже давно залили бетоном “просто на березі, у піску і зробили могильник, щоб воно не вибухнуло, бо було небезпечно”, і жодної цінності для росіян цей склад-могильник не мав.
Однак після влучання російських ракет міни здетонували і вибуховою хвилею пошкодили низку будівель, зруйнувавши дахи та вікна будинку та інших об’єктів інфраструктури.
Вибухи були такої сили, що їх відлуння було чутно у самому Миколаєві.
Як відомо, росіяни протягом 9 січня 5 разів відкривали вогонь по береговій смузі Очаківської громади та місту Очаків. Обстріли зафіксовано о 08:54, 09:50, 12:58, 14:08 та 17:47.
Унаслідок обстрілу о 14:08 поранення дістали 15 осіб, зокрема – дворічна дитина. Чотирьох постраждалих доправили на лікування у Миколаїв.
- Протягом понеділка, 9 січня, російські окупаційні війська 46 разів відкривали вогонь по населених пунктах Херсонської області. Є жертви та постраждалі.
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