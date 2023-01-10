9 січня під час обстрілу Очаківської громади на Миколаївщині, російські окупанти поцілили у законсервований склад протикорабельних мін часів Другої світової війни. Ймовірно, окупанти вдарили по ньому ракетами типу "Кинджал".

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

За його словами, окупати вже місяцями обстрілювали місцеву військову частину, і саме поруч з нею знаходився законсервований склад мін.

“Їх залили бетоном і зробили могильник такий. Росіяни чогось вирішили, що це склад боєприпасів, і мужньо стріляли туди – довго і нудно. І вчора ракетами дорогезними, нібито “Кинджалами”, двома штуками пробили метр бетону, щоб підірвати міни Другої світової”, – розповів Кім.

Кім уточнив, що цих старих боєзапасів було багато, їх вже давно залили бетоном “просто на березі, у піску і зробили могильник, щоб воно не вибухнуло, бо було небезпечно”, і жодної цінності для росіян цей склад-могильник не мав.

Однак після влучання російських ракет міни здетонували і вибуховою хвилею пошкодили низку будівель, зруйнувавши дахи та вікна будинку та інших об’єктів інфраструктури.

Вибухи були такої сили, що їх відлуння було чутно у самому Миколаєві.

Як відомо, росіяни протягом 9 січня 5 разів відкривали вогонь по береговій смузі Очаківської громади та місту Очаків. Обстріли зафіксовано о 08:54, 09:50, 12:58, 14:08 та 17:47.

Унаслідок обстрілу о 14:08 поранення дістали 15 осіб, зокрема – дворічна дитина. Чотирьох постраждалих доправили на лікування у Миколаїв.