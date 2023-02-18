18 лютого, під час чергового обстрілу України, дві російські ракети пролетіли занадто близько до Південноукраїнського атомної електростанції.

Про це повідомили в Енергоатомі.

Зазначається, що дві російські крилаті ракети пролетіли поблизу Південноукраїнської АЕС о 8:25 та 8:27.

Ракети летіли руслом ріки Південний Буг у напрямку Первомайська (Миколаївська область) та пролетіли небезпечно близько до АЕС.

“Загроза поцілити в реактор з можливими наслідками – ядерною катастрофою – знову була високою. Це черговий акт ядерного тероризму РФ, що загрожує безпеці всього світу!”, – наголосили в Енергоатомі.

У зв’язку із цим Енергоатом укотре звернувся до МАГАТЕ з закликом вжити всіх можливих заходів, аби змусити РФ припинити ядерний тероризм, вивести свої війська з території Запорізької АЕС, встановиш навколо неї демілітаризовану зону, а над всіма атомними об’єктами України – безпольотну зону.