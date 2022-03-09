Про це повідомляє Тростянецька міська рада.

Загарбники відкрили вогонь близько 10:30. Вони атакували артилерійськими обстрілами колишній завод Електропобутприлад.

Наразі встановлюються особистості двох загиблих. Відомо, що підліток, який був місцевим жителем, був 2008 року народження. Крім того, ще двоє осіб отримали тілесні ушкодження.

“Всім серцем приносимо співчуття сім’ям та близьким загиблих. Не існує потрібних слів. Нам болить разом із вами”, — зазначили у повідомленні.