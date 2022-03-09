Про це повідомляє Тростянецька міська рада.
Загарбники відкрили вогонь близько 10:30. Вони атакували артилерійськими обстрілами колишній завод Електропобутприлад.
Наразі встановлюються особистості двох загиблих. Відомо, що підліток, який був місцевим жителем, був 2008 року народження. Крім того, ще двоє осіб отримали тілесні ушкодження.
“Всім серцем приносимо співчуття сім’ям та близьким загиблих. Не існує потрібних слів. Нам болить разом із вами”, — зазначили у повідомленні.
- Нагадаємо, з початку блокади Маріуполя через дії російських окупантів попередньо загинуло близько 1 300 мирних мешканців.
- Також окупанти завдали навмисних ударів по пологовому будинку №2 і дитячій лікарні №3 Маріуполя. Внаслідок атаки багато поранених, у пологовому є вбиті жінки.
- У Чернігівській області тривають бої проти загарбників. Окупанти, які опинилися в оточенні, аби вийти з нього, стали обстрілювати власних солдатів.
- У Харкові вдалося відновити цифрове телевізійне мовлення. У Харківській області постраждала телевежа 6 березня від обстрілу російських окупантів.