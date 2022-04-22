Про це йдеться у дописі Людмили Денісової.
Як повідомила омбудсменка, на спеціальну телефонну лінію Уповноваженої для надання конфіденційної психологічної допомоги звернулась 17-річна дівчина та її бабуся. З їх дозволу Денісова опублікувала історію дівчини.
Вона розповіла, що під час окупації Ірпеня троє російських армійців на очах у дівчини ґвалтували її маму та молодшу сестру, якій 15 років. Ґвалтували з особливою жорсткістю та били, додала Денісова, унаслідок чого обидві померли.
“Дівчина у стані психологічного шоку 4 дні жила з трупами у будинку. Після звільнення міста змогла доїхати до бабусі”, – зауважила омбудсменка.
За розповіддю дівчини, її окупанти не чіпали і називали “потворою”. Після цього сказали “живи та передай іншим”.
- Нагадаємо, уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова повідомила про масові сексуальні злочини щодо українок у Бучі під час тимчасової окупації міста російськими військовими.
- Також українка, яку в одному з тимчасово окупованих сіл зґвалтували російські солдати, вперше розповіла, що саме відбулося у той день.
- Раніше правоохоронні органи України висунули підозру російському окупанту у зґвалтуванні громадянки України, котра мешкає у Броварському районі Київської області.