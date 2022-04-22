Уповноважена Верховної Ради України з прав людини повідомила про чергові звірства, вчинені росіянами під час окупації українських міст. Цього разу Денісова розповіла історію 17-річної дівчини з Ірпеня, на очах якої росіяни ґвалтували її сестру та маму.

Про це йдеться у дописі Людмили Денісової.

Як повідомила омбудсменка, на спеціальну телефонну лінію Уповноваженої для надання конфіденційної психологічної допомоги звернулась 17-річна дівчина та її бабуся. З їх дозволу Денісова опублікувала історію дівчини.

Вона розповіла, що під час окупації Ірпеня троє російських армійців на очах у дівчини ґвалтували її маму та молодшу сестру, якій 15 років. Ґвалтували з особливою жорсткістю та били, додала Денісова, унаслідок чого обидві померли.

“Дівчина у стані психологічного шоку 4 дні жила з трупами у будинку. Після звільнення міста змогла доїхати до бабусі”, – зауважила омбудсменка.

За розповіддю дівчини, її окупанти не чіпали і називали “потворою”. Після цього сказали “живи та передай іншим”.