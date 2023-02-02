Двом херсонцям, які після окупації міста очолили школи заочно повідомили про підозру в колабораційній діяльності. Стало відомо, що один з цих раніше працював охоронцем магазину, а інший був безробітнім.

Про це повідомляє пресслужба Херсонської обласної прокуратури.

“За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури двом мешканцям Херсонщини заочно повідомлено про підозру у колабораційній діяльності”, — йдеться в повідомленні.

За даними слідчих, до початку повномасштабного вторгнення РФ один з підозрюваних працював у магазині охоронцем, а інший не був працевлаштований.

Втім, після повномасштабного вторгнення чоловіки погодилися на пропозицію окупантів обійняти посади так званих “директорів” гімназії № 6 та школи № 27 Херсона.

Вони вчиняли дії, що були спрямовані на руйнування загальної державної системи освіти шляхом впровадження стандартів освіти РФ.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється ГУНП в Херсонській області.