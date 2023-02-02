Про це повідомляє пресслужба Херсонської обласної прокуратури.
“За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури двом мешканцям Херсонщини заочно повідомлено про підозру у колабораційній діяльності”, — йдеться в повідомленні.
За даними слідчих, до початку повномасштабного вторгнення РФ один з підозрюваних працював у магазині охоронцем, а інший не був працевлаштований.
Втім, після повномасштабного вторгнення чоловіки погодилися на пропозицію окупантів обійняти посади так званих “директорів” гімназії № 6 та школи № 27 Херсона.
Вони вчиняли дії, що були спрямовані на руйнування загальної державної системи освіти шляхом впровадження стандартів освіти РФ.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється ГУНП в Херсонській області.
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