Під час проведення Олімпійських і Паралімпійських ігор в Токіо було скоєно близько 450 мільйонів кібератак, але зривів Ігор вдалося уникнути, оскільки всі спроби були заблоковані.

Про це повідомляє видання The Japan Times.

Організатори повідомили, що масштаби атак під час Ігор у Токіо були менші, ніж на Іграх у Лондоні в 2012 році і Зимових Олімпійських іграх у Пхьончхані в 2018 році.

Велика компанія Trend Micro Inc., яка займається безпекою в Інтернеті, заявила, що відносно невелика кількість кібератак, ймовірно, пов’язано з тим, що Олімпійські ігри в Токіо проводилися без глядачів. Відповідно ніяких махінацій з квитками або будь-якою інформацією для відвідувачів не могло бути здійснено.

“Нам вдалося запобігти кібератакам без якого-небудь збитку. Це результат обміну інформацією і контрзаходів, що були прийняті усіма зацікавленими сторонами”, – заявили в оргкомітеті Токійський ігор.

За словами організаторів, близько 450 мільйонів кібератак були спрямовані на офіційний сайт і систему оргкомітету.

На Олімпійських іграх в Лондоні було зафіксовано найбільшу кількість кібератак за всю історію: тільки офіційний сайт було атаковано близько 200 мільйонів разів, а атаки на всі пов’язані організації склали близько 2,3 мільярда.

Під час Олімпійських ігор в Пхьончхані було зроблено близько 600 мільйонів спроб кібератак. Очікувалося, що Токіо зіткнеться із ще більшим масштабом загрози.