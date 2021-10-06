Про це повідомляє видання The Japan Times.
Організатори повідомили, що масштаби атак під час Ігор у Токіо були менші, ніж на Іграх у Лондоні в 2012 році і Зимових Олімпійських іграх у Пхьончхані в 2018 році.
Велика компанія Trend Micro Inc., яка займається безпекою в Інтернеті, заявила, що відносно невелика кількість кібератак, ймовірно, пов’язано з тим, що Олімпійські ігри в Токіо проводилися без глядачів. Відповідно ніяких махінацій з квитками або будь-якою інформацією для відвідувачів не могло бути здійснено.
“Нам вдалося запобігти кібератакам без якого-небудь збитку. Це результат обміну інформацією і контрзаходів, що були прийняті усіма зацікавленими сторонами”, – заявили в оргкомітеті Токійський ігор.
За словами організаторів, близько 450 мільйонів кібератак були спрямовані на офіційний сайт і систему оргкомітету.
На Олімпійських іграх в Лондоні було зафіксовано найбільшу кількість кібератак за всю історію: тільки офіційний сайт було атаковано близько 200 мільйонів разів, а атаки на всі пов’язані організації склали близько 2,3 мільярда.
Під час Олімпійських ігор в Пхьончхані було зроблено близько 600 мільйонів спроб кібератак. Очікувалося, що Токіо зіткнеться із ще більшим масштабом загрози.