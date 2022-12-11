Під час останніх атак росіяни запускали дрони з Азовського моря – Ігнат

Під час останніх повітряних атак російські військові почали запускати БПЛА Shahed-136 по території України з акваторії Азовського моря.

Про це в етері телемарафону зазначив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Так, запуск ворожих дронів відбувається, зокрема зі східної частини Азовського моря, з Краснодарського краю. Ігнат пояснив, що дві останні атаки зафіксували саме звідти.

За словами речник, перерва у застосуванні іранських дронів пов’язана з їх нестачею. Одначе, є ймовірність, що РФ вже отримала нову партію Shahed-136.

Він пояснив, що іранські “камікадзе” здатні літати у морози, проте завадити їм все ж може “нельотна” погода.

Є погодні та непогодні умови, що й впливає на застосування росіянами БПЛА чи пілотованої авіації. Чому окупанти до цього менше використовували дрони, сказати складно: можливо саме посилені морози. Наразі не виключається, що ворог отримав нову партію дронів, що й призвело до збільшення атак, — пояснив речник Повітряних сил.

Водночас Юрій Ігнат зауважив, що завдяки злагодженим діям воїнів протиповітряної оборони парк бойових літаків росіян суттєво скоротився.

Вночі 10 грудня російські окупанти знову атакували Україну іранськими дронами-камікадзе. Окупанти випустили на територію України БПЛА “Shahed-136/131” іранського виробництва. Загалом росіяни запустили 15 дронів, з яких 10 було знищено.