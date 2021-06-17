Під час пандемії коронавірусу, у 2020 - 2021 роках, в США різко зросли продажі будинків для відпочинку. Як правило, будинки купували спеціалісти, які мають роботу із можливістю працювати дистанційно.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

У звіті Національної асоціації рієлторів вказано, що у 2020 році продажі будинків для відпочинку виросли на 16% в порівнянні з 2019 роком. Це більше, ніж продаж нерухомості на вторинному ринку. Тенденція збереглася. У 2021 році продажі зросли вже на 33%.

Важливо, що в березні та квітні минулого року майже зупинилися продажі нерухомості на ринку вторинного житла. Різке зростання було в другій половині 2020 року. Це були найвищі продажі з 2006 року.

Найкращі показники з продажів були в 10 районах в таких штатах, як Мериленд, Флорида, Массачусетс, Мічиган та Північна Кароліна. Найбільш популярним був округ Лі (штат Флорида). У 2020 році продажі в окрузі зросли на 10%, а нерухомість продавали на 45 днів швидше, ніж роком раніше. Торік середні ціни на об’єкти нерухомості зросли на 12%.

В залежності від штату ціни на нерухомість коливалися по-різному. Наприклад, в Martha’s Vineyard (Массачусетс) середня ціна продажу зросла на 64%, до 1,4 млн доларів. В штаті Північна Кароліна, де гірська місцевість, вартість будинків зросла на 141% – 248%.