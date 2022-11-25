Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Також правоохоронці виявили листування керівників єпархії з московськими кураторами, в яких вони отримували “методички” щодо “особливостей” проведення церковних літургій після повномасштабного вторгнення.
Представники РПЦ займалися дезінформацією щодо суспільно-політичних обставин в Україні та ситуації на фронті.
Зокрема, як зазначили в СБУ, вимагали від священників УПЦ заперечувати збройну агресію РФ, розповідати про нібито утиски “московської церкви” тощо.
“Служба безпеки України знайшла і склади з гуртовими партіями прокремлівської літератури, яка вихваляє країну-агресора та закликає підтримати окупантів. Крім того, під час огляду комп’ютерів керівництва єпархії виявлено фотокопії посвідчень рашистів, які брали участь у бойових діях проти українських військ. Серед таких документів — посвідка “героя Росії”, підписана міністром оборони РФ за “захоплення Криму” у 2014 році”, — йдеться в повідомленні.
Відтак проти фігурантів відкрито кримінальне провадження за звинуваченнями у державній зраді.
- 22 листопада у Верховній Раді України зареєстрували проєкт закону, що має на меті заборону діяльності Російської православної церкви на території України.
- У Кремлі відреагували на обшуки Служби безпеки України у Києво-Печерській Лаврі, назвавши їх “воєнними діями проти РПЦ”.
- Служба безпеки України завершила обшуки, які проводила на територіях Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври у Києві, Корецького Свято-Троїцького монастиря та у приміщеннях Сарненсько-Поліської єпархії УПЦ на Рівненщині. Під час обшуків у приміщеннях УПЦ МП було виявлено проросійську літературу, понад 2 млн гривень, більше 100 тисяч доларів та декілька тисяч російських рублів.