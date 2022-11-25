Працівники Служби безпеки України провели контррозвідувальні заходи на території Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ Московського Патріархату. Там правоохоронці виявили документи, які підтверджують наявність російського громадянства у керівництва єпархіальних структур.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Також правоохоронці виявили листування керівників єпархії з московськими кураторами, в яких вони отримували “методички” щодо “особливостей” проведення церковних літургій після повномасштабного вторгнення.

Представники РПЦ займалися дезінформацією щодо суспільно-політичних обставин в Україні та ситуації на фронті.

Зокрема, як зазначили в СБУ, вимагали від священників УПЦ заперечувати збройну агресію РФ, розповідати про нібито утиски “московської церкви” тощо.

“Служба безпеки України знайшла і склади з гуртовими партіями прокремлівської літератури, яка вихваляє країну-агресора та закликає підтримати окупантів. Крім того, під час огляду комп’ютерів керівництва єпархії виявлено фотокопії посвідчень рашистів, які брали участь у бойових діях проти українських військ. Серед таких документів — посвідка “героя Росії”, підписана міністром оборони РФ за “захоплення Криму” у 2014 році”, — йдеться в повідомленні.

Відтак проти фігурантів відкрито кримінальне провадження за звинуваченнями у державній зраді.