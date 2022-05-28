Героїчно загинув український воїн Свят. Це сталося під час активних бойових дій, коли він рятував свого побратима.

Про це повідомила громадська організація “Україна БЕЗ сміття”.

Свят із перших днів повномасштабного вторгнення РФ на територію України пішов на фронт захищати Україну. До цього він був учасником бойових дій на сході України.

Святу був всього 31 рік, він працював завідувачем складу у громадській організації “Україна без сміття”, діяльність якої спрямована на впровадження культури сортування побутових відходів. Він цікавився дослідженням історії України й культури різних народів світу та екологією, хоча в університеті Свят вивчав міжнародне право.

“Свят був справжнім патріотом. Він любив Україну і хотів робити її кращою, тому казав, що чим би не займався, прагнув бути корисним. Ніколи не втрачав почуття гумору, надихав оптимізмом і стійкістю всіх, хто з ним спілкувався”, – так про нього пишуть його колеги та друзі.