Про це повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко.
У своєму telegram-каналі він підтвердив, що в області дійсно пролунало два вибухи.
Водночас куди влучили окупанти – не повідомляється.
Всі деталі очільник Житомирщини пообіцяв оприлюднити згодом.
Бунечко також повідомив, що за попередньою інформацією удари по Житомирщині були завдані з території Білорусі.
Додамо, повітряна тривога розпочалась близько 13 години у Києві та області, а атож у Рівненській, Волинській та Житомирській областях
Станом на 13:45 повітряна тривога у вище вказаних регіонах триває.
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