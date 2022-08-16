Вдень 16 серпня в українських областях, котрі межують з Республікою Білорусь, пролунав сигнал повітряної тривоги. Через деякий час стало відомо про вибухи у Житомирській області.

Про це повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

У своєму telegram-каналі він підтвердив, що в області дійсно пролунало два вибухи.

Водночас куди влучили окупанти – не повідомляється.

Всі деталі очільник Житомирщини пообіцяв оприлюднити згодом.

Бунечко також повідомив, що за попередньою інформацією удари по Житомирщині були завдані з території Білорусі.

Додамо, повітряна тривога розпочалась близько 13 години у Києві та області, а атож у Рівненській, Волинській та Житомирській областях

Станом на 13:45 повітряна тривога у вище вказаних регіонах триває.