Джерело: ГУ ДСНС України
27 червня 04:14 у місті Самбір на Львівщині сталася пожежа. Рятувальник пожежно-рятувальної частини прибули на місце подій.
Під час ліквідації пожежі виявили тіла жінки та її дитини.
Ймовірною причиною пожежі могло стати коротке замикання.
Під час пожежі на Львівщині загинула жінка та 11-річна дитина // 2 фото
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