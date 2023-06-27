Під час пожежі на Львівщині загинула жінка та 11-річна дитина

Вранці 27 червня у Самборі на вулиці Калнишевського сталась пожежа в житловому будинку. Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіла 54-річної жінки та її 11-річної дитини.

Джерело: ГУ ДСНС України

27 червня 04:14 у місті Самбір на Львівщині сталася пожежа. Рятувальник пожежно-рятувальної частини прибули на місце подій.

Під час ліквідації пожежі виявили тіла жінки та її дитини.

Ймовірною причиною пожежі могло стати коротке замикання.