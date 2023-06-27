Джерело: ГУ ДСНС України

27 червня 04:14 у місті Самбір на Львівщині сталася пожежа. Рятувальник пожежно-рятувальної частини прибули на місце подій.
Під час ліквідації пожежі виявили тіла жінки та її дитини.
Ймовірною причиною пожежі могло стати коротке замикання.

  • Під час пожежі на Львівщині загинула жінка та 11-річна дитина

    Фото: ГУ ДСНС України

  • Під час пожежі на Львівщині загинула жінка та 11-річна дитина

    Фото: ГУ ДСНС України

Під час пожежі на Львівщині загинула жінка та 11-річна дитина // 2 фото