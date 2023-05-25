Вчора, 24 травня, губернатор Флориди та найсильніший суперник Дональда Трампа, Рон Десантіс оголосив про свою участь у президентських виборах США 2024 року. Проте під час його заяви у прямому етері виникли технічні проблеми, зокрема зник звук.

Джерело: The Washington Post.

Це був невдалий початок кампанії, яка вже зіткнулася з численними перешкодами цієї весни, попри те, що багато республіканців досі вважають Десантіса найсильнішим суперником Дональда Трампа.

Рон Десантіс і його союзники працювали над тим, щоб набрати розмаху перед довгоочікуваним стартом президентської кампанії. Проте під час прямої трансляції в Twitter етер супроводжували технічні збої, тож частина слухачів не змогла повністю почути промову суперника Дональда Трампа. За словами Ілона Маска, збої були зумовлені перенавантаженням, адже пряму трансляцію намагалися послухати понад 600 000 користувачів.

До того часу, як пряму трансляцію перезапустили й усунули технічні проблеми, сотні слухачів від’єдналися. Через технічні проблеми під час прямої трансляції критики Рона Десантіса почали глузувати з цього інциденту.

Невдовзі після цього в інтерв’ю Fox News Десантіс намагався позитивно описати цей інцидент.

“У нас була величезна аудиторія. … Це справді зруйнувало простір Twitter, тому ми справді схвильовані цим ентузіазмом”, — сказав республіканець. У Twitter команда Десантіса перенаправила своїх шанувальників на WinRed, платформу збору коштів, запитуючи прихильників: “Що ми можемо зламати ще?”.

Губернатор Флориди Рон Десантіс прийшов на посаду після певних потрясінь на первинних виборах республіканців. Своєю чергою, Трамп зміцнив свою позицію з початку року, попри те, що йому загрожує все більша юридична небезпека. Інші республіканці взяли участь у перегонах, але всі вони загрузли в однозначних цифрах і не змогли подолати переконливе лідерство Трампа в опитуваннях. Губернатор Флориди намагається відновити свою позицію після значного відставання від Трампа, попри те, що він зберіг друге місце.

44-річний Десантіс став зіркою Республіканської партії, коли був губернатором першого терміну, який висміював припинення роботи через пандемію та накази щодо вакцинації й вважав себе ворогом того, що він називає “пробудженою ідеологією” в ЗМІ, великих компаніях, таких як Walt Disney, і школах. , де він працював над обмеженням обговорення сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності.

Союзники сподіваються, що офіційна участь у виборчих перегонах 2024 року допоможе Десантісу переломити ситуацію та заперечити поточне його відставання в національних опитуваннях. “Давайте дамо йому час і дамо йому проявити себе”, — сказав Білл Стерн, колишній голова державного фінансового відділу Трампа в Південній Кароліні, який зараз підтримує Десантіса.

Технічні проблеми відвертали увагу від суті передвиборчої кампанії Десантіса, яка повторювала його виступи по всій країні в останні місяці. Виступаючи в середу на телеканалі Fox News, він сказав, що побудує стіну на південному кордоні, пообіцяв замінити директора ФБР і висловився на підтримку закону про “національний вибір школи”. Відповідаючи на питання про аборти — суперечливу тему, на якій він зазвичай не зупиняється, — Десантіс сказав, що є “роль як федерального уряду, так і штатів”, але не схвалив жодних конкретних національних обмежень щодо процедури, підкресливши, що країна “розділилася в цьому питанні”.

Незвичайна пряма трансляція у Twitter віддзеркалила те, що Десантіс прихильно ставиться до консервативних впливових людей, оскільки він намагається обійти головні ЗМІ, які він висміює. Це також зблизило його з одним із найбагатших людей світу — Ілоном Маском, генеральним директором Twitter.

Але сервери Twitter, ймовірно, не в змозі впоратися з сотнями тисяч людей під час прямої трансляції. Маск неодноразово зазначав про кількість слухачів, яка в один момент перевищила 600 000.

У міру того, як аудиторія зростала, додатки користувачів Twitter несподівано виходили з ладу, і деякі спікери переривали дзвінок. У відповідь на цю ситуацію Ілон Маск назвав Twitter “крихким” і сказав, що сайт, який він придбав за 44 мільярди доларів у жовтні, схильний до зламів.

Але навіть він був здивований цим інцидентом. “Це прикро. Ми ніколи раніше не бачили такого”, – сказав Ілон Маск.

Після цього Маск та Десантіс перейшли до нового простору. Проте там вже було набагато менше слухачів, під час оголошення Десантіса – близько 150 000.

Десантіс дав зрозуміти, що проводитиме кампанію на основі свого бойового підходу до критиків і готовності втручатися в деякі з найбільш поляризованих дебатів у країні. Водночас союзники вважають його людиною, яка уникає щоденної драми Трампа і краще підходить для перемоги на загальних виборах і проведення консервативної програми.