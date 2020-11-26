Відео сутичок опубліковано на YouTube-каналі агентства AP.
Сутички сталися в четвер, 26 листопада, біля президентського палацу Casa Rosada, куди було доставлено тіло великого форварда. Пізніше туди почали підходити вболівальники.
Поліція оточила Casa Rosada, але на деяких ділянках відбулися зіткнення з фанатами, які намагалися прорватися до будівлі. На відео видно, що не обійшлося без потерпілих.
Things got a bit messy there, as the line pushed through to get to Maradona’s coffin. Police pushed it back. Everything is calm again, this was a few minutes ago. pic.twitter.com/PGmCnsiDzC
— Natalie Alcoba (@nataliealcoba) November 26, 2020
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