Відео сутичок опубліковано на YouTube-каналі агентства AP.

Сутички сталися в четвер, 26 листопада, біля президентського палацу Casa Rosada, куди було доставлено тіло великого форварда. Пізніше туди почали підходити вболівальники.

Поліція оточила Casa Rosada, але на деяких ділянках відбулися зіткнення з фанатами, які намагалися прорватися до будівлі. На відео видно, що не обійшлося без потерпілих.

Things got a bit messy there, as the line pushed through to get to Maradona’s coffin. Police pushed it back. Everything is calm again, this was a few minutes ago. pic.twitter.com/PGmCnsiDzC

— Natalie Alcoba (@nataliealcoba) November 26, 2020