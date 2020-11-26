Відео сутичок опубліковано на YouTube-каналі агентства AP.

Сутички сталися в четвер, 26 листопада, біля президентського палацу Casa Rosada, куди було доставлено тіло великого форварда. Пізніше туди почали підходити вболівальники.

Поліція оточила Casa Rosada, але на деяких ділянках відбулися зіткнення з фанатами, які намагалися прорватися до будівлі. На відео видно, що не обійшлося без потерпілих.

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