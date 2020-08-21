Під час акцій протесту через результати виборів у Білорусі загинули четверо осіб. Також досі залишається невідомою доля щонайменше 8 осіб, які зникли після початку протестів 9 серпня.

Про це йдеться в заяві Управління ООН з прав людини щодо ситуації в Білорусі.

“Згідно з відповідними міжнародними стандартами, Білорусь зобов’язана забезпечити ведення вичерпних та точних записів про всіх осіб, які перебувають під вартою, та про те, щоб члени їхніх сімей та адвокати були негайно інформовані про те, де вони утримуються”, – йдеться в заяві.

В ООН закликають чинну білоруську владу почати негайне, незалежне та ретельне розслідування всіх випадків порушення прав людини під час протестів у країні. Родини загиблих повинні отримати відшкодування.

Крім того, в ООН стурбовані інформацією про утримування під вартою понад 100 учасників акцій протесту, в тому числі близько 60 осіб, яких звинувачують в злочинних діях, за що їх можуть засудити до суворого ув’язнення. Вчора організація отримувала повідомлення про нові затримання.

“Ми закликаємо владу Білорусі негайно звільнити всіх, хто був затриманий незаконно чи довільно, і припинити затримувати людей за здійснення їх прав на свободу вираження поглядів та свободу мирних зібрань”, – наголосили ООН.

Варто відзначити, що в Білорусі вже понад тиждень тривають масові акції протесту проти підсумків виборів президента, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко, котрий займає цю посаду з 1994 року.

Президентські вибори відбулися 9 серпня. Відповідно до затверджених ЦВК результатів, за Лукашенка проголосували 80,1 % виборців, за його основного опонента Світлану Тихановську – 10,12 %.

Всього під час акцій протесту були затримані близько 7 тисяч осіб. Відомо про трьох загиблих.

З 13 серпня протести почалися на багатьох білоруських підприємствах.