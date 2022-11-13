Іранські силовики вбили щонайменше 326 осіб після того, як два місяці тому спалахнули загальнонаціональні протести, стверджує норвезька неурядова організація з прав людини в Ірані (IHRNGO).

Про це пише CNN.

Цифра включає 43 дитини та 25 жінок, заявила організація в оновленому звіті про кількість загиблих у суботу, зазначивши, що опубліковане число є “абсолютним мінімумом”.

CNN не може незалежно перевірити цю цифру, оскільки недержавні ЗМІ, Інтернет і протестні рухи в Ірані були придушені. Оприлюднена кількість загиблих залежить від опозиційних груп, міжнародних правозахисних організацій і журналістів, які стежать за триваючими протестами.

Іран зіштовхнувся з одним із найбільших і найбільш безпрецедентних проявів інакомислення після смерті Махси Аміні, 22-річної курдської іранської жінки, затриманої поліцією моралі за те, що вона неналежно носила хіджаб.

Суспільний гнів через її смерть у поєднанні з низкою скарг на репресивний режим Ісламської Республіки сприяв демонстраціям, які тривають, попри те, що законодавці закликають судову систему країни “не проявляти поблажливості” до протестувальників.

Попри загрозу арештів і суворіших покарань для причетних, іранські знаменитості та спортсмени виступили на підтримку антиурядових протестів останніми тижнями.

IHRNGO закликала міжнародну спільноту вжити “рішучих і своєчасних заходів” у зв’язку зі збільшенням кількості загиблих і знову наголосила на необхідності створення механізму “притягнення влади Ісламської Республіки до відповідальності за грубе порушення прав людини”.

За даними IHRNGO, з початку протестів у 22 провінціях зафіксували загибель протестувальників. Найбільше — в провінціях Систан і Белуджистан, Тегеран, Мазандаран, Курдистан і Гілан.

Правозахисна група заявила, що десяткам протестувальників висунуті звинувачення, і вони ризикують бути страченими.

У п’ятницю експерти Організації Об’єднаних Націй закликали владу Ірану “припинити пред’являти звинувачення особам, які караються смертю, за участь або передбачувану участь у мирних демонстраціях” і “припинити використовувати смертну кару як інструмент для придушення протестів”.

Раніше 227 представників Ісламської ради звернулися до судової системи з проханням “рішуче впоратися з ініціаторами нещодавніх заворушень”. Протести у країні тривають після загибелі 22-річної Махси Аміні, котру заарештували за “неправильне носіння хіджабу”.

Відповідно до даних правозахисної агенції, під час протестів заарештували 14 800 осіб. Як пише Iran International, цим особам загрожує смертна кара.

Протести в Ірані

В Ірані тривають протести після смерті 22-річної Махси Аміні. Дівчину в Тегерані затримала поліція моралі за “невідповідний одяг” та відвезла до відділку. Перебуваючи під вартою, дівчина впала у кому і через декілька днів померла у лікарні. На протестах чимало іранських жінок відрізають своє волосся, що є ознакою гострої форми протесту.

Поки тривають протести, міжнародні лідери засуджують репресії проти мирних демонстрантів іранськими силами. У середу Сполучені Штати запровадили низку нових санкцій проти іранських чиновників, причетних до репресій.

26 жовтня в Ірані відбулися загальнонаціональні протести, щоб відзначити 40 днів після смерті Аміні, важливий день жалоби в іранській та ісламській традиціях.

Державне інформаційне агентство ISNA заявило, що сили безпеки “не перешкоджали” протестувальникам відвідати могилу Аміні в Саккезі, а сутички відбулись після того, як вони покинули місце поховання.

Водночас в Ірані сили безпеки та Революційна гвардія захищають уряд від протестувальників, які вже місяць закликають до повалення режиму. Силовики захищають владу, яка тісно вплела сили безпеки в економіку та структуру держави, продовжуючи у такий спосіб своє панування.

Поки тривають протести, міжнародні лідери засуджують репресії проти мирних демонстрантів іранськими силами. У середу Сполучені Штати запровадили низку нових санкцій проти іранських чиновників, причетних до репресій.

Серед тих, хто опинився під санкціями – командир розвідувальної організації Корпусу вартових Ісламської революції та заступник командувача КВІР з операцій, а також двоє чиновників у провінції Сістан і Белуджистан.

Офіційні особи Білого дому кажуть: Сполучені Штати побоюються, що Росія може давати поради Ірану щодо того, як придушити громадські протести.

“Ми стурбовані тим, що Москва може консультувати Тегеран щодо найкращих практик, спираючись на великий досвід Росії у придушенні відкритих демонстрацій”, — заявила прессекретарка Білого дому Карін Жан-П’єр під час брифінгу в середу. “Докази того, що Іран допомагає РФ вести війну проти України, очевидні і публічні. І Іран, і РФ зближуються, чим більше вони стають ізольованими. Наше повідомлення Ірану дуже, дуже чітке – припиніть вбивати своїх людей і припиніть надсилати зброю до Росії, щоб допомогти вбивати українців”, – додала вона.

Експерти ООН закликали провести незалежне міжнародне розслідування репресій. У їхній заяві мовиться, що “тривожну кількість протестувальників вже затримано та вбито, багато з яких діти, жінки та люди похилого віку”.