У суботу, 11 лютого, 15 осіб, у тому числі 13-річна дитина, були заарештовані після протесту натовпу біля готелю, де проживали шукачі притулку, який переріс в насильство, спричинивши поранення та підпал поліцейського фургона.

Про це інформує Reuters.

Повідомляється, що правопорушники кидали запалені феєрверки в поліцейських після спочатку мирного протесту та контрпротесту в п’ятницю,10 лютого, ввечері в Ноуслі поблизу Ліверпуля на північному заході Англії

Протести відбулися біля готелю “Suites”, який надає житло шукачам притулку з січня минулого року за контрактом з британським урядом. Поліція повідомила, що один офіцер і двоє громадян отримали легкі поранення, додавши, що загалом було заарештовано 13 чоловіків і двох жінок.

“Кілька осіб, які з’явилися вчора ввечері в готелі “Suites”, мали намір використати заплановану акцію протесту, щоб вчинити насильницьку та огидну демонтрацію”, – сказала начальниця поліції Мерсісайда, констебль Серена Кеннеді.

Зазначено, що деякі люди з’явилися, озброєні молотками та феєрверками, щоб “спричинити якомога більше проблем”. За словами Кеннеді, у соціальних мережах поширювалися чутки та дезінформація напередодні насильства в п’ятницю після інциденту 6 лютого в Ноуслі, коли чоловік проявив неналежну поведінку до дівчини-підлітка.

“Ми знаємо, що ті, хто брав участь у насильницькій діяльності минулої ночі, використовували це як привід для залякування представників громадськості”, – сказала вона, додавши, що розслідування інциденту за участю дівчини-підлітка триває.