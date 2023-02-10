10 лютого російські окупанти завдали чергового масованого удару по Україні. Загалом ворог випустив 71 ракету, з яких 61 була збита силами української ППО.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Згідно з даними, окупанти завдали ударів по Україні з восьми стратегічних бомбардувальників Ту-95мс. З них росіяни випустили ракети типу Х-101 та Х-555 з районів Каспійського моря та Волгодонська.

З кораблів у Чорному морі росіяни вели вогонь крилатими ракетами морського базування типу “Калібр”.

“Станом на 11.30 противник здійснив 71 пуск крилатих ракет Х-101, Х-555, «Калібр» (в т.ч. нічні пуски). Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил та інших складових Сил оборони України знищено 61 крилату ракету ворога та 5 дронів-камікадзе “Shahed-136/131″, про які повідомляли раніше!”, – наголосили у Повітряних силах.

Раніше мер Києва Віталій Кличко повідомляв, що 10 російських ракет було збито сьогодні над столицею.

За даними Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, дві російські крилаті ракети типу “Калібр” перетнули український кордон та увійшли у повітряний простір Молдови та Румунії. Водночас у Бухаресті заперечили, що російські ракети зайшли у їхній повітряний простір.