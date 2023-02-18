Вранці 18 лютого війська РФ здійснили черговий ракетний обстріл України. Дві російські ракети поцілили по Хмельницькому.

Про це в етері телемарафону повідомив мер Хмельницького Олександр Симчишин.

За його словами, унаслідок сьогоднішнього ракетного удару росіян по місту пошкоджено низку багатоповерхівок. Окрім цього, двоє осіб отримали поранення: вони госпіталізовані.

Як зазначив Симчишин, російські ракети поцілили в один з мікрорайонів Хмельницького.

“Є три пошкоджені навчальні заклади, є близько 10 пошкоджених багатоповерхових житлових будинків, десь пів тисячі вікон і балконів знищено, пошкоджено частину техніки, один приватний транспортний засіб”, — розповів він.

Щодо постраждалих, то ними є цивільні чоловік та жінка.

“Поранення незначні, життю людей нічого не загрожує”, — додав мер Хмельницького.

На даний час на місці влучання ракет працюють рятувальники та комунальні служби, які усувають наслідки обстрілу.

Як відомо, сьогодні вранці російські окупанти здійснили чергову ракетну атаку на Україну. За даними Повітряних сил ЗСУ, було випущено 4 крилаті ракети типу “Калібр”. Дві були знешкоджені силами ППО, а дві вдарили по Хмельницькому.