Про це інформує пресслужба НЕК “Укренерго”.
У компанії зазначили, що сьогодні споживання значно нижче, ніж у п’ятницю, що характерно для вихідного дня. Дефіцит потужності в енергосистемі був відсутній упродовж всього робочого тижня і наразі не прогнозується.
За даними “Укренерго” після ранкової атаки РФ електростанції повертаються до нормальної роботи, їх потужності достатньо для покриття споживання у повному обсязі. Відтак імпорт електроенергії зі Словаччини сьогодні незначний, що є звичайним явищем при достатності власної генерації та стабілізації електропостачання в країні.
Щодо обмежень, то ліміти споживання до областей не доводились через відсутність дефіциту в потужності в енергосистемі. Водночас у разі зміни ситуації та при зростанні споживання можливе застосування відключень.
Зокрема в Одесі все ще діють мережеві обмеження, викликані значним пошкодженням енергетичної інфраструктури. Тому для уникнення перевантаження обладнання застосовуються графіки погодинних відключень.
“Заміри фактичного споживання у вихідні дні не проводяться. Вчора у Київські області через мережеві обмеження у певні години застосовувалось обмеження споживання”, – зауважили в “Укренерго”.
- Вранці 18 лютого російські окупанти випустили низку ракет по території України. Через це у Києві та деяких областях застосовували екстрені відімкнення електроенергії.
- У Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях екстрені відключення скасовуються.
- Протягом двох днів енергетики відновили електропостачання у 24 населених пунктах Донецької області, що були знеструмлені внаслідок атак РФ.