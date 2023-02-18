Сьогодні, 18 лютого, під час ранкової ракетної атаки РФ диспетчерський центр "Укренерго" застосовував превентивні відключення для мінімізації можливих наслідків атаки. Проте зараз енергосистема України повертається до нормальної роботи.

Про це інформує пресслужба НЕК “Укренерго”.

У компанії зазначили, що сьогодні споживання значно нижче, ніж у п’ятницю, що характерно для вихідного дня. Дефіцит потужності в енергосистемі був відсутній упродовж всього робочого тижня і наразі не прогнозується.

За даними “Укренерго” після ранкової атаки РФ електростанції повертаються до нормальної роботи, їх потужності достатньо для покриття споживання у повному обсязі. Відтак імпорт електроенергії зі Словаччини сьогодні незначний, що є звичайним явищем при достатності власної генерації та стабілізації електропостачання в країні.

Щодо обмежень, то ліміти споживання до областей не доводились через відсутність дефіциту в потужності в енергосистемі. Водночас у разі зміни ситуації та при зростанні споживання можливе застосування відключень.

Зокрема в Одесі все ще діють мережеві обмеження, викликані значним пошкодженням енергетичної інфраструктури. Тому для уникнення перевантаження обладнання застосовуються графіки погодинних відключень.

“Заміри фактичного споживання у вихідні дні не проводяться. Вчора у Київські області через мережеві обмеження у певні години застосовувалось обмеження споживання”, – зауважили в “Укренерго”.