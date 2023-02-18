Про це інформує пресслужба НЕК “Укренерго”.

У компанії зазначили, що сьогодні споживання значно нижче, ніж у п’ятницю, що характерно для вихідного дня. Дефіцит потужності в енергосистемі був відсутній упродовж всього робочого тижня і наразі не прогнозується.

За даними “Укренерго” після ранкової атаки РФ електростанції повертаються до нормальної роботи, їх потужності достатньо для покриття споживання у повному обсязі. Відтак імпорт електроенергії зі Словаччини сьогодні незначний, що є звичайним явищем при достатності власної генерації та стабілізації електропостачання в країні.

Щодо обмежень, то ліміти споживання до областей не доводились через відсутність дефіциту в потужності в енергосистемі. Водночас у разі зміни ситуації та при зростанні споживання можливе застосування відключень.

Зокрема в Одесі все ще діють мережеві обмеження, викликані значним пошкодженням енергетичної інфраструктури. Тому для уникнення перевантаження обладнання застосовуються графіки погодинних відключень.

“Заміри фактичного споживання у вихідні дні не проводяться. Вчора у Київські області через мережеві обмеження у певні години застосовувалось обмеження споживання”, – зауважили в “Укренерго”.